Starship Technologiesin kuljetusrobotit vähentäneet liikenteen hiilidioksidipäästöjä arviolta 84 tonnia Suomessa – asiakkaista 64 prosenttia korvasi oman auton käytön kuljetusrobotilla

Ostosterapiaa Istanbulissa – joulushoppailun aarreaitta 3.12.2024 09:45:00 EET | Tiedote

Kaipaatko elämääsi hieman ostosterapiaa loppuvuoden pimeiden päivien keskelle? Istanbul on yksi maailman parhaista ostoskaupungeista, jonka kaupoissa on loppuvuonna laajasti alennusmyyntejä. Istanbul on ostosten aarreaitta, joka on täynnä monipuolisia kohteita tyylikkäiden putiikkien reunustamista kaduista vilkkaisiin markkinoihin. Etsitpä sitten ylellisyystavaroita, merkkivaatteita tai perinteisiä matkamuistoja, Istanbul tarjoaa näitä kaikkia. Säkenöivässä metropolissa taidokkaat käsityöläiset tarjoavat myös muiden muassa tuotteita, jotka heijastavat sen monikulttuurista identiteettiä.