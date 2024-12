SDP:n Tuula Väätäinen: Iisalmen ja Varkauden yöpäivystykset tarvitsivat kaiken tuen

- Keskeytin sairauslomani päiväksi tämän tärkeän asian vuoksi ja tulin äänestämään oman alueeni eli Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden puolesta, Väätäinen sanoo.

- On vain asioita, jotka on kaikissa tilanteissa hoidettava. Näinhän me toimimme arkielämässäkin. Tätä periaatetta toivoisin noudatettavan myös hallituspuolueissa. Onneksi edustaja Markku Eestilä tämän ymmärsi, kiittelee Väätäinen kokoomuslaista kollegaansa.

Ainoastaan neljä Savo-Karjalan 15 edustajasta äänesti Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkauttamisen puolesta. Vain eduskunnan ohut enemmistö kannatti hallituksen leikkauspolitiikkaa.