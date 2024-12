Aluevaltuusto hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025

Kokouksen asioina olivat muun muassa vuoden 2025 talousarvio ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asiakasmaksut.

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

Talousarviossa vuoden 2025 tulos ilman mahdollista lisärahoitusta on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion rahoitus vuodelle 2025 on noin 893 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen toimintakulut ovat talousarviossa 1 013,2 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa suurin kustannuserä on henkilöstökulut 440,9 miljoonaa euroa, joka on 44 prosenttia kaikista toimintakuluista.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asiakasmaksut 2025

Asiakasmaksuasetuksen muutos asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksista annettiin 3.10.2024 ja astuu voimaan 1.1.2025. Korotuksilla tavoitellaan yhteensä 150 miljoonan euron säästöä julkiseen talouteen. Kymenlaakson hyvinvointialueen osuus on 5,1 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksujen enimmäismäärien korotukset koskevat pääasiassa terveydenhuollon maksuja. Pääsääntöisesti perusterveydenhuollon maksuja korotetaan 22,5 prosentilla ja erikoissairaanhoidon maksuja 45 prosentilla. Sosiaalipalvelujen osalta korotukset vaikuttavat lyhytaikaisen laitospalvelun ja kotisairaanhoidon maksuihin. Pelastustoimen osalta asiakasmaksuissa noudatetaan pelastuslakia.

Aluevaltuusto hyväksyi terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen asiakasmaksut 1.1.2025 alkaen.