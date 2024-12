Varhan aluehallitus 17.12.2024: Varhan omistusosuus Kaareasta kasvaa

Varhan aluehallitus hyväksyi osaltaan Kaarea oy:n osakkeiden oston. Varha ostaa Turun, Salon, Paraisten ja Uudenkaupungin kaupungeilta sekä Auran kunnalta Kaarea oy:n osakkeita yhteensä 224 295 osaketta 9,11 euron osakekohtaiseen kauppahintaan. Kokonaiskauppahinnaksi muodostuu siten 2,04 miljoonaa euroa. Osakekaupat on tarkoitus toteuttaa heti vuoden 2025 alussa.

Varha omistaa yhtiöstä tällä hetkellä 34,5 prosenttia, mutta Varhan osuus yhtiön liikevaihdosta on 62,5 prosenttia. Vastaavasti esimerkiksi Turun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 46 prosenttia, mutta Turun osuus liikevaihdosta on ollut 31,7 prosenttia ja Salo ei ole ostanut Kaarealta palveluja lainkaan.

Osakassopimuksen mukaan osakkaan omistusosuus muutetaan vastaamaan liikevaihdon tilannetta jos osakkaan osuus liikevaihdosta muuttuu lähtötilanteesta yli 10 prosenttia.

Kaarea Oy on vuoden 2019 alussa liiketoimintansa aloittanut sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa tukipalveluita omistaja-asiakkailleen. Yhtiön kolme päätoimialaa ovat ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut.

Talousjohtajan virka halutaan täyttää nopeasti

Varhan talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Aluehallitus asetti valintatyöryhmän huolehtimaan talousjohtajan virantäyttöön liittyvistä asioista.

Varhan tavoitteena on saada vakituinen viranhaltija valittua mahdollisimman nopeasti, koska talousjohtajan virka on yksi organisaation keskeisistä viroista talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Virkaa hoitanut Arja Pesonen siirtyy Hyvil Oy:n palvelukseen tammikuun lopulla.

Palvelukuvauksia ja myöntämisperusteita hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi myös uuden vammaispalvelulain mukaisen palveluvalikon, palvelukuvaukset ja palvelujen myöntämisen perusteet. Asiasta voi lukea lisää täältä. Samassa pykälässä hyväksyttiin muutokset lapsiperheiden palvelujen, ikääntyneiden palvelujen, työikäisten palvelujen ja päihde- ja riippuvuustyön erityisten palvelujen palvelukuvauksiin ja niiden erillisiin myöntämisperusteisiin sekä omaishoidon toimintaohjeeseen.

Varhan ja kuntien välisiä vuokrasopimuksia käsitellyt pykälä 408 palautettiin valmisteluun ja asiaa käsitellään perjantaina 20.12.2024 ylimääräisessä aluehallituksen kokouksessa. Pykälä 410 eli toimivallan siirtäminen yhteistoiminaneuvottelujen käynnistämiseksi vedettiin pois esityslistalta.

Muut kuin tässä tiedotteessa mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.