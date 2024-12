Oma Häme julkaisi vaalirauhaohjeistuksen kevään aluevaaleja varten

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on laatinut vaalirauhaohjeistuksen kevään aluevaaleja varten. Aluevaltuustoon valitaan uudet valtuutetut huhtikuun aluevaaleissa, jotka järjestetään yhtä aikaa kuntavaalien kanssa. Ohjeistus on suunnattu hyvinvointialueen henkilökunnalle, aluevaaliehdokkaille sekä ehdokkaita asettaville puolueille ja valitsijayhdistyksille.

Ohjeistuksen tavoitteena on turvata työrauha hyvinvointialueen yksiköissä sekä taata ehdokkaille ja puolueille tasapuolinen kohtelu vaalien aikana. Hyvinvointialueen johtoryhmä on linjannut ohjeistuksen periaatteet ja ne perustuvat hyvään hallintotapaan. Ohjeistuksesta on keskusteltu valmisteluvaiheessa aluevaltuustoryhmien puheenjohtajien kesken. Aluehallitus on merkinnyt ohjeistuksen tiedoksi kokouksessaan 16. joulukuuta.

Ohjeistuksessa käsitellään hyvinvointialueen tilojen käyttöä vaalitilaisuuksiin tai kampanjointiin. Lisäksi ehdokkaita ohjeistetaan sosiaalisen median käytöstä ja viestinnästä. Ohjeistuksessa annetaan neuvoja hyvinvointialueen työntekijöiden työroolista, jos he asettuvat ehdolle vaaleissa. Oma Häme ei välitä omissa kanavissaan ehdokkaiden tai puolueiden viestejä, eikä tue ehdokkaita tai puolueita rahallisesti. Hyvinvointialue ei anna, eikä vuokraa tilojaan ehdokkaiden tai puolueiden käyttöön.

Vaaleissa ehdolla oleva työntekijä ei saa esiintyä kampanjamateriaaleissa, haastatteluissa tai vaalitilaisuuksissa työroolissaan, työympäristössään tai työvaatteissaan. Työntekijät eivät myöskään voi osallistua työroolissaan ehdokkaiden tai puolueiden tilaisuuksiin. Vaalikaranteenin aikana ehdokas voi esiintyä hyvinvointialueen viestintäkanavissa vain työtehtäviinsä liittyvissä asioissa.

Hyvinvointialueen yksiköissä ei järjestetä vierailuja poliittisten puolueiden edustajille vaalirauhan aikana työrauhan turvaamiseksi ja poliittisten puolueiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Kunta- ja aluevaaleissa vaalirauha alkaa hyvinvointialueella 1.1.2025 ja jatkuu vaalipäivään saakka.

Vaalirauhaohjeistuksessa linjataan myös, ettei hyvinvointialueen tiloissa saa jakaa vaalimainoksia. Niitä ei voi jakaa myöskään piha-alueilla tai palvelupisteiden välittömässä läheisyydessä.