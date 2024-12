Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 17.12.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 17.12.2024 13.12.2024 11:35:43 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa toimialan tulosbudjetti vuodelle 2025 sekä vastaus nuorten aloitteisiin koulubussilipun kehittämisestä. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: päätös Ruoholahdessa sijaitsevan päiväkoti Troolarin toiminnan lakkauttamisesta lausunto Kruununhakaan osoitteeseen Siltavuorenpenger 10 sijoittuvien Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion lisätilojen hankesuunnitelmasta lausunto Malminkartanoon osoitteessa Pihkatie 11 sijaitsevan Pihkapuiston ala-asteen koulun ja päiväkoti Kaunokin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.