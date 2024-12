Golden Globes valitsi suomalaisen luksusbrändin tähtien VIP-lahjaksi

Golden Globes ja Robb Report ovat koonneet 82:nnen Golden Globes -gaalan voittajille ja palkintojen esittelijöille suunnatun eksklusiivisen lahjakassin. The Ultimate Gift Bag on tällä kertaa arvoltaan ennätykselliset miljoona dollaria, ja se sisältää yli 25 tarkoin valittua luksustuotetta ja -elämystä matkailun, gastronomian, muodin ja kauneuden aloilta. Lahjaan kuuluvat newyorkilaisen luksusräätälin Atlas Bespoken suunnittelema viikonloppulaukku ja opaskirjanen gaalavoittajille valittuihin lahjatuotteisiin ja -elämyksiin. VIP-lahjan saajat voivat valita listalta itselleen mieluisat kokemukset ja tuotteet.

Suomi mainittu, revontulet ja tähdet yksityislennolla

Vuoden 2025 Golden Globes -gaalan lahjalistauksen avaa ylellisiä matkailupalveluita tarjoava Helsinki Citycopter ja sen rinnalle syntynyt suomalainen luksusmatkatoimisto ACX ACCESS, jotka mahdollistavat gaalavoittajalle ainutlaatuisen matkaelämyksen Suomessa.

”Elokuva- ja televisioalan Golden Globes -gaala on synonyymi Hollywoodin glamourille, luksukselle ja viihdealan suurimmalle illalle. Jännitys ja odotus evät kuitenkaan kohdennu ainoastaan kultaisen maapallon voittajiin, vaan myös siihen, mitä voittajat ja palkintojenjakajat saavat maailman halutuimmassa lahjakassissa. Olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, että Suomea esittelevä luksuselämyksemme on valittu Golden Globe -palkintohistorian ensimmäiseksi pohjoismaiseksi tuotteeksi. Kasvatamme tämän avulla paitsi omaamme, myös koko Suomen tunnettuutta ja houkuttelevuutta korkeatasoisena matkailukohteena”, kertoo lentoyhtiö Helsinki Citycopterin ja ACX ACCESS-matkailuyhtiön perustajaosakas Joonas Nurmi ja jatkaa:



”Osallistuminen Golden Globes -gaalaan ja sen ylelliseen VIP-lahjaan avaa meille paitsi ainutlaatuisen tilaisuuden esittäytyä ja tehdä yhteistyötä aitojen A-listan tähtien kanssa, myös asemoi palvelumme yhdeksi Robb Reportin kuratoimista huippubrändeistä​. Lahjakassien sisältöä esitellään laajasti medioissa kautta maailman ja näkyvyyden lisäksi saamme suorat kontaktit viihdeteollisuuden huipulle. Myös verkostoituminen muiden luksusalan toimijoiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia. Tulemme tarjoamaan yhdelle Golden Globe -voittajalle elämyksen, jossa revontulet koetaan Suomessa paitsi luonnon keskellä, myös omalla yksityissuihkukoneellamme Lapin yötaivaalla.”

Miljoonan dollarin lahjakassi

Vuoden 2025 Golden Globes -laukun arvo ylittää miljoona dollaria, mikä tekee siitä gaalahistorian ylellisimmän lahjan. Viikonloppulaukun sisällä on kirjanen, josta lahjakassin saaneet tähdet voivat valita itselleen räätälöityjä kokemuksia, kuten luksuslomia ja muita ylellisiä elämyksiä, sekä laadukkaita tuotteita. Koska voittajat valitsevat haluamansa lahjat kirjasesta itse, ei The Ultimate Gift Bag tuota mitään tarpeetonta ja lahjat ovat aina vastaanottajaansa miellyttäviä. Osa tarjotuista lahjoista on tarkoitettu kaikille lahjakassin vastaanottajille, osassa on hyvin rajoitettu saatavuus ja ainoastaan nopeimpien tähtien ulottuvilla.

Vuoden 2025 Golden Globes -gaalan lahjalaukusta löytyy Helsinki Citycopterin ja ACX ACCESS:in rakentaman suomalaisen revontulielämyksen lisäksi ylellisiä lomaelämyksiä Indonesiassa, Malediiveilla, Tasmaniassa, Balilla, Cayman-saarilla, Jamaicalla, Turks- ja Caicossaarilla sekä Beverly Hillsissä. Mukana on myös ylellisiä tuotteita, palveluita ja elämyksiä muodin, gastronomian, liikunnan ja terveyden sekä kauneuden aloilta. Ainutlaatuinen Suomi-elämys tarjotaan yhdelle voittajalle ja sen arvo on noin 46 000 euroa (48 000 USD).

Emilia Perez, The Brutalist, Conclave ja The Bear keräsivät eniten ehdokkuuksia

Golden Globe -palkintojen ehdokkaita elokuvista ovat tällä kertaa mm. Selena Gomezin tähdittämä musikaali Emilia Perez, joka keräsi kymmenen ehdokkuutta. Seitsemän ehdokkuutta sai Adrien Brodyn tähdittämä historiallinen draamaelokuva The Brutalist ja kuusi ehdokkuutta katolisen kirkon maailmaan sijoittuva, Ralph Fiennesin tähdittämä Conclave. Televisiopuolella The Bear keräsi viisi Golden Globe -ehdokkuutta. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 27 kategoriassa, joista 14 elokuville ja 13 televisiosarjoille. Golden Globe -palkintojen lisäksi gaalassa jaetaan vuosittain myös Cecil B. DeMille ja Carol Burnett -elämäntyöpalkinnot.

Helsinki Citycopter ja ACX ACCESS

Vuonna 2020 perustettu Helsinki Citycopter on lentoyhtiö, jonka tilauslentoliikenteen kalustona on Airbusin valmistamia edustustason ACH130, H125 ja EC120 -helikoptereita sekä Cessna Citation CJ4 -suihkulentokone. Lentoyhtiön rinnalla toimii myös luksusmatkailuelämyksiä räätälöivä ACX ACCESS. Lentoyhtiö on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa. Helsinki Citycopter, ACX ACCESS, ACXJET ja SL Flight Training/Salpauslento ovat Aerocom Aviation Oy:n aputoiminimiä.