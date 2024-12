Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys päättyy 1.1.2025 alkaen, kiirevastaanotto toimii vuoden jokaisena päivänä kello 8–22

Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys palvelee alueen asukkaita 31.12.2024 asti. Vuoden 2025 alusta lähtien Raahen sosiaali- ja terveyskeskuksessa toimii kiirevastaanotto aiempaa laajemmalla aukioloajalla kello 8–22 vuoden jokaisena päivänä. Kiirevastaanotto toimii osoitteessa Rantakatu 4 (sisäänkäynti ovesta T1).

Vastaanotolla saa kiireellistä hoidon tarpeen arviointia ja kiireellistä hoitoa. Kiirevastaanotto palvelee erityisesti Raahen, Siikajoen, Pyhäjoen, Kalajoen ja Merijärven asukkaita.



Vuoden 2025 alusta alkaen yöllä kello 22–8 kiireellistä hoitoa saa mistä tahansa lähimmästä päivystyksestä. Näitä ovat Pohteen alueella Oulun seudun yhteispäivystys OYSissa ja Oulaskankaan ympärivuorokautinen päivystys Oulaisissa. Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupa on sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyssä ja päivystyksen toiminnan jatkuminen 31.3.2025 alkaen ei ole vielä selvillä. Oulaskankaan toiminnasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Muutoksen taustalla hallituksen esitys sairaalaverkosta ja Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Raahen sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on toteutettu poikkeusluvalla. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut hallituksen esityksen sairaala- ja päivystysverkosta, jossa esitetään, että ympärivuorokautinen päivystys loppuu Raahessa 1.1.2026. Pohteen aluevaltuusto on tehnyt päätöksen, että jatkolupaa ei haeta vuodelle 2026 Suomen hallituksen esityksen ja Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteiden takia.

Kiirevastaanotolla hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään

Raahen kiirevastaanotto palvelee asukkaita tilanteissa, joissa ei voida odottaa seuraavaan arkipäivään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luumurtumat, runsas verenvuoto, äkillinen sekavuus, hengitysvaikeudet, äkillisesti alkanut voimakas päänsärky tai vatsakipu. Kiireellistä hoitoa vaativat myös psykoosi tai itsetuhoisuus.

Kiireellisen hoidon tarpeessa alueen asukkaat voivat ottaa entiseen tapaan yhteyttä omaan sosiaali- ja terveyskeskukseensa. Asiakkaat ohjataan hoitoon oikeaan paikkaan. Sosiaali- ja terveyskeskusten yhteystiedot:

Raahe: puh. 08 669 2600 ma–to kello 8–16 ja pe kello 8–15.

Siikajoki: puh. 08 669 2603 ma–to kello 8–16 ja pe kello 8–15.

Pyhäjoki: puh. 08 669 2602 ma–to kello 8–16 ja pe kello 8–15.

Kalajoki ja Merijärvi: puh. 044 469 1502 ma–pe kello 8–16.



Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä tulee ottaa yhteyttä Päivystysapuun, jossa arvioidaan asiakkaan tilanne ja hänet ohjataan oikeaan hoitoon. Päivystysapuun saa yhteyden maksuttomasti puhelimella ja chatin kautta. Päivystysavun puhelinnumero on 116 117. Päivystysavun chat palvelee Päivystysavun verkkosivulla. Lisätietoa Päivystysavusta.

Alueella on käytössä myös Pohteen Digitaalinen sote-keskus. Kun asiakas haluaa kysyä neuvoa omaan vointiinsa liittyen tai hoitaa kiireettömiä terveysasioita, Digitaalinen sote-keskus auttaa maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18. Se tarjoaa sairaanhoitajan ja lääkärin palveluja kotiin tai sinne, missä asukkaat ovat. Asiakas voi keskustella Digitaalisen sote-keskuksen chatissa sairaanhoitajan kanssa. Hän auttaa ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkärin tai muun ammattilaisen vastaanotolle. Digitaalisen sote-keskuksen mielenterveyden chatissa voi keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa ja saada tarvittaessa ajan videovastaanotolle. Mielenterveyden chat on auki maanantaista perjantaihin kello 8–20, viikonloppuisin ja arkipyhinä palvelu on suljettu. Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu Pohteen verkkosivuilla.

Toimi näin, kun tulet kiirevastaanotolle

Kiirevastaanotolle saavuttaessa mukana tulee olla Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai henkilökortti. Asiakas ilmoittautuu automaatilla, ja sairaanhoitaja kutsuu vastaanotolle vuoronumerolla.

Sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin, jossa selviää, tarvitseeko asiakas kiireellistä hoitoa. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoito jatkuu joko kiirevastaanotolla tai virka-aikana asiakkaan omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Joissakin tilanteissa potilaan hoitoa jatketaan päivystyksessä Oulussa tai Oulaisissa. Raahen kiirevastaanotolla hoito tapahtuu kiireellisyyden mukaan.

Kiirevastaanotolla ei hoideta kiireettömiä asioita, joita ovat esimerkiksi reseptin uusiminen, terveydentilan tarkistus, pitkään kestänyt selkäkipu tai tukirankaperäinen kiputila ilman erityistä pahenemisvaihetta.

Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari.

Lisätietoja Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen toimintaan liittyvistä päätöksistä: