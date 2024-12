Arkkitehtuuriltaan poikkeuksellinen terassitalo Ambra valmistui Helsingin Jätkäsaareen

Helsingin Jätkäsaareen on valmistunut koko korttelin muodostava terassitalo, jonka osat nousevat kolmesta kerroksesta 10 kerrokseen. Ambrassa on 22 terassiasuntoa, joissa suuri ulkotila laajentaa kotia ja tarjoaa tavallista monipuolisempaa asumista kerrostaloon. Terassiasuntojen terassit ovat kooltaan jopa sataneliöisiä, ja niistä kaikista osa on lasitettuja. Kaikkiaan asuntoja As Oy Helsingin Ambrassa on 126.

Terassitalo Ambran arkkitehtuuri pohjautuu Helsingin kaupungin ja Skanskan järjestämään suunnittelukilpailuun. Sen voitti ”Step by step” -ehdotuksella Arkkitehtuuritoimisto B&M, nykyisin ONE Architects. Kaupunkikuvallinen merkittävä rooli ja veistoksellinen muoto kerroslukuineen sekä metallijulkisivu määriteltiin jo kaavassa. Rakennuksen julkisivu toteutettiin meripihkan sävyisellä alumiiniverhouksella, ja siitä tulee myös talon nimi Ambra.

– Ambrassa yhdistyvät moderni kaupunkiasuminen ja luonnonläheisyys meren rannalla. Ideoimme suomalaisittain poikkeuksellisen, porrastuvan rakennuksen, jossa terassit viherkattoineen liittävät rakennuksen osaksi Saukonpaadenpuistoa ja kaupunkitilaa. Pyrimme arkkitehtuurissa yksiaineiseen ja yksiväriseen, monoliittiseen kokonaisuuteen, jossa rakennuksen veistoksellinen muoto korostuu, johtava arkkitehti J-P Lehtinen ONE Architects -toimistosta kertoo.

Keskikäytäväratkaisussa asuntojen pitkä sivu on julkisivuille päin, mikä tekee niistä valoisia. Aputoiminnot, eli kylpyhuoneet, vaatehuoneet ja saunat sijaitsevat käytävän puolella. Kattoterassien rakenteiden vuoksi asuntojen sisäkorkeus on normaalia korkeampi noin kolme metriä, mikä tuo terassittomiinkin asuntoihin avaruutta. Kodit lämmitetään ja viilennetään maalämmöllä ja -kylmällä.

Veistoksellinen uusi maamerkki Jätkäsaareen

Asuntojen koot Ambrassa vaihtelevat 24 neliön yksiöistä yli sataneliöisiin, ylimpien kerrosten kaksikerroksiin asuntoihin.

– Ambra näyttää mallia modernille, uniikille ja vastuulliselle kaupunkiasumiselle, sillä rakennuksessa on uudenlaisten terassiasuntojen ja pienempien asuntojen lisäksi kaupunkipientalomaisia huoneistoja omine sisäänkäynteineen. Vastuullisuutta ilmentävät sijainnin lisäksi muun muassa maalämpö, A-energialuokka ja Rakennustiedon ympäristöluokitus. Laajat porrastuvat terassit ja viherkatot meri- ja kaupunkinäkymillä tekevät Ambrasta Jätkäsaaren maamerkin, sanoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

– Terassielämän yksityisyyttä suojaa yläpuolisen terassin katseilta väliin sijoittuva viherkatto, joka tuo luontoa ja elämää koteihin pörriäisineen ja kasveineen, J-P Lehtinen kertoo.

Pihatasossa on kaupunkipientalomaisia asuntoja, joihin on oma sisäänkäynti sisäpihalta. Myös joihinkin kolmoskerrosten asuntoihin on omat sisäänkäynnit.

Rakennuksen alla on suuri parkkihalli, jonka jokaisessa ruudussa on mahdollisuus sähköautojen lataukseen. Katutasossa alueellisen pääkadun ja siihen suunnitelmassa kehitetyn rakennusmassan taitteen tuoman aukiotilan äärellä on liiketiloja.

Vehreällä pihakannella on leikkipaikkoja, oleskelua ja viheraluetta. Pihaan liittyvien taloyhtiön yhteisiin tiloihin kuuluu saunan, pesula- ja säilytystilojen lisäksi mm. tiloja etätyöskentelylle, kerhotiloja harrastuksille tai juhliin varattavaksi sekä suurempi liikuntatila.