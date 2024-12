Selvitys: Töölö on edelleen Helsingin halutuin asuinalue, Tampereella ja Turussa keskusta on vetovoimaisin

Etuovi.com listasi 10 haetuinta asuinaluetta Suomen isoimmista kaupungeista. Selvityksen kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi, Lahti, Seinäjoki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Pori. Listalla on mukana myös tieto, miten kyseisen kaupunginosan sijoitus on muuttunut vuodentakaiseen verrattuna.

Lisätietona on kerrottu poimintoja keskimääräisistä markkinointiajoista. Markkinointiaika kertoo, kuinka kauan ilmoitus oli esillä ennen poistumistaan Etuovi.comista. Markkinointiajan tilasto perustuu vuonna 2024 poistuneisiin käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksiin.

Helsinki

Helsingin halutuimpina asuinalueina Töölö ja Lauttasaari ovat vahva kaksikko. Näiden suosio näkyy myös keskimääräisessä markkinointiajassa eli siinä, kuinka nopeasti ilmoitukset poistuvat Etuovi.comista. Töölön asuntojen markkinointiaika on keskimäärin 61 päivää ja Lauttasaaren 65 päivää, mikä on selkeästi lyhempi kuin koko Helsingin keskimääräinen markkinointiaika 81 päivää, kun tarkastellaan tänä vuonna poistuneita käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksia. Myös listan kymmenenneltä sijalta löytyvän Kallion keskimääräinen markkinointiaika on ollut markkinatilanteeseen nähden lyhyt, 62 päivää. Top 10-listan asuinalueista etenkin Eira ja Kamppi kasvattivat hakumääriään vuodentakaiseen verrattuna.

1. Töölö

2. Lauttasaari +1

3. Ullanlinna -1

4. Punavuori +1

5. Munkkiniemi -1

6. Kamppi +1

7. Haaga -1

8. Kruununhaka

9. Eira +2

10. Kallio



Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/helsinki/toolo

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/helsinki/lauttasaari

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/helsinki/ullanlinna

Vantaa

Vantaan haetuimpien kaupunginosien lista ei yllätä, sillä se on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin, vain sijoituksia pienesti vaihdellen. Tikkurila on yhä selkeä ykkönen.

Tänä vuonna poistuneissa käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksissa Vantaan keskimääräinen markkinointiaika on ollut 93 päivää. Tämän listan kaupunginosien lyhimmät markkinointiajat ovat Kartanonkoskella (56 päivää) ja Tammistolla (58 päivää), kun tarkastellaan käytettyjen asuntojen myynti-ilmoitusten esilläoloaikaa Etuovi.comissa.



1. Tikkurila

2. Ylästö +1

3. Kivistö -1

4. Hiekkaharju +1

5. Myyrmäki -1

6. Kartanonkoski

7. Korso

8. Tammisto +1

9. Martinlaakso -1

10. Pakkala +1

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/vantaa/tikkurila

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/vantaa/ylasto

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/vantaa/kivisto



Espoo

Espoon haetuimpien kaupunginosien top5 on täsmälleen sama kuin vuosi sitten. Vahvana ykkösenä jatkaa Tapiola, ja toisella sijalla on Matinkylä. Vaikka yleisesti ottaen asuntojen hakujen määrät ovat laskeneet vuodentakaisesta, jokaisen neljän haetuimman kaupunginosan hakumäärät ovat nousseet, eli ne ovat yhä vain vahvistaneet suosiotaan.

Vuodentakaiseen verrattuna listalle ei noussut yhtään uutta kaupunginosaa, mutta sijoituksissa on ollut pientä liikehdintää sijoilla 6.-9.

Espoon käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on 84 päivää. Tämän listan kaupunginosista lyhin markkinointiaika on Mankkaan asuinalueella (62 päivää).



1. Tapiola

2. Matinkylä

3. Westend

4. Haukilahti

5. Olari

6. Mankkaa +1

7. Leppävaara -1

8. Niittykumpu +1

9. Laaksolahti -1

10. Lintuvaara

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/espoo/tapiola

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/espoo/matinkyla

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/espoo/westend



Tampere

Keskusta on Tampereen haetuin kaupunginosa. Toiselta sijalta löytyy Kaleva ja kolmannelta Pyynikki, ja ne kaksi tiputtivat Hervannan sijoitusta listalla kahden pykälän verran vuodentakaiseen verrattuna.

Listalla on samat kaupunginosat kuin vuotta aiemmin, mutta sijoituksissa on tapahtunut pieniä muutoksia.

Tampereen käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on 82 päivää. Vaikka keskusta on haetuimpien asuinalueiden ykkönen, sen alueen asuntojen markkinointiaika on Tampereen keskimääräistä pidempi (96 päivää). Listan kaupunginosista keskimäärin lyhin markkinointiaika on kymmenennellä sijalla olevalla Linnainmaalla, vain 59 päivää.



1. Keskusta

2. Kaleva +1

3. Pyynikki +2

4. Hervanta -2

5. Vuores -1

6. Tammela +1

7. Tampella -1

8. Pispala +1

9. Amuri -1

10. Linnainmaa

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/tampere/keskusta

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/tampere/kaleva

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/tampere/pyynikki

Turku

Turun haetuimpana kaupunginosana jatkaa keskusta. Toiselle sijalle nousi itäinen keskusta, joka jätti Hirvensalon kolmanneksi haetuimmaksi asuinalueeksi.

Listalla viidentenä oleva Kupittaa nousi peräti neljä sijaa ylemmäksi, sillä se kasvatti hakumääriään yli 12 % vuodentakaiseen verrattuna. Kymmenennelle sijalle nousi Hepokulta, ja vuosi sitten seitsemänneltä sijalta löytynyt Varissuo tippui pois top10-listauksesta.

Turun käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on 81 päivää. Monella listan asuinalueella markkinointiaika on ollut vain reilun kaksi kuukautta: Itäinen keskusta (65 päivää), Hirvensalo (62 päivää), Martti (62 päivää), Kupittaa (63 päivää), Uittamo (60 päivää) ja Hepokulta (69 päivää).



1. Keskusta

2. Itäinen keskusta +1

3. Hirvensalo -1

4. Martti

5. Kupittaa +4

6. Suikkila -1

7. Uittamo -1

8. Port Arthur +2

9. Vasaramäki -1

10. Hepokulta +3

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/turku/keskusta

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/turku/itainen-keskusta

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/turku/hirvensalo

Oulu

Oulun halutuimpien asuinalueiden listalla Haukipudas jatkaa ykkösenä. Sen jälkeen listalla tulevat järjestyksessään Oulunsalo, Kiiminki, Metsokangas ja keskusta.

Vaikka hakujen määrät ovat yleisesti ottaen tippuneet vuodentakaiseen verrattuna, monella listan asuinalueella hakujen määrissä on hyvää nousua. Näitä ovat: Oulunsalo +2,5 %, Kiiminki +9,5 %, Metsokangas +2,7 %, Keskusta +8,9 %, Kivikkokangas +17,7 %, Karjasilta +40,0 % ja Hiukkavaara +19,4 %.

Oulun käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on 79 päivää. Tämän listan kaupunginosista Kivikkokankaalla oli poikkeuksellisen lyhyt markkinointiaika, vain 31 päivää.



1. Haukipudas

2. Oulunsalo

3. Kiiminki +1

4. Metsokangas -1

5. Keskusta +1

6. Ritaharju -1

7. Kivikkokangas +1

8. Karjasilta +4

9. Hiukkavaara

10. Jääli -3

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/oulu/haukipudas

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/oulu/oulunsalo

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/oulu/kiiminki

Hämeenlinna

Hämeenlinnan haetuimpana asuinalueena jatkaa Iittala. Hauho löytyy toiselta sijalta, ja se syrjäytti vuosi sitten toisena olleen keskustan.

Hämeenlinnan käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on ollut 80 päivää. Tämän listan kaupunginosista lyhin markkinointiaika on Kaurialassa (64 päivää).



1. Iittala

2. Hauho +1

3. Keskusta -1

4. Lammi

5. Renko

6. Tuulos

7. Hätilä +1

8. Kauriala +1

9. Sairio +1

10. Myllymäki -3

Esimerkkejä myynnissä olevista asunnoista suosituimmista kaupunginosista:

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/hameenlinna/iittala

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/hameenlinna/hauho

https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/hameenlinna/keskusta



Lahti

1. Keskusta

2. Nastola +1

3. Jalkaranta -1

4. Karisto

5. Ankkuri

6. Renkomäki +3

7. Ruoriniemi +1

8. Villähde -2

9. Paavola +1

10. Ahtiala -3

Seinäjoki

1. Ylistaro

2. Hyllykallio

3. Kärki +1

4. Karhuvuori -1

5. Jouppi +4

6. Pajuluoma +5

7. Keskusta -1

8. Uppa

9. Nurmo -2

10. Kertunlaakso

Jyväskylä

1. Palokka

2. Keskusta

3. Vaajakoski

4. Lutakko

5. Mäki-Matti +1

6. Tikkakoski +1

7. Korpilahti -2

8. Lohikoski

9. Mannila +6

10. Jyskä -1

Kuopio

1. Keskusta

2. Saaristokaupunki

3. Niirala +1

4. Puijonlaakso +2

5. Nilsiä -2

6. Hiltulanlahti -1

7. Haapaniemi +2

8. Jynkkä +2

9. Maaninka -2

10. Julkula -2



Pori

1. Noormarkku +1

2. Keskusta -1

3. Lavia

4. Ruosniemi

5. Karjaranta +1

6. Reposaari -1

7. Toejoki

8. Klasipruuki +2

9. Käppärä +6

10. Liinaharja +2

Rovaniemi

1. Vennivaara +1

2. Keskusta -1

3. Saarenkylä +1

4. Pöykkölä -1

5. Nivavaara +4

6. Ylikylä -1

7. Muurola +8

8. Syväsenvaara

9. 3. kaupunginosa +5

10. Ounasrinne -3



Etuovi.comin kuvien käyttö jutun kuvituksena

Jutun kuvitukseen voi käyttää kuvakaappauksia Etuovi.comin ilmoituksesta tai myynti-ilmoituksen kuvia. Ilmoituksen kuvien käytöstä on hyvä sopia välittäjän/myyjän kanssa ennakkoon. Kuvakrediitiksi merkitään Etuovi.com/ välitysyritys.

Verkkojutusta linkitys kohdesivulle esim. tekstillä Kohteen kaikki kuvat Etuovi.comissa.

Printtijutusta kuvakrediitin yhteyteen myös kohdenumero, poimittu palvelusta + poimintapäivämäärä.

Kuvia ei saa muokata millään tapaa, esim. cropata logoa pois.