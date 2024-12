Mussalon sähköaseman laajennus valmistumassa vuoden loppuun mennessä

Mussalon sähköasema on sähkönjakelun kannalta kriittinen sekä Mussalon satamalle että Kotkan keskustan sähköntoimitukselle. Tietyissä tilanteissa Mussalon sähköasemaa käytetään korvaavana reittinä keskustan sähkönjakelun tarpeisiin. Sähköaseman uusimisella on varauduttu sekä sataman että keskustan alueen sähköntarpeiden kasvuun, mm. sähköistyvän liikenteen vuoksi.

Hanke käynnistyi jo syksyllä 2023. Hanke on edennyt vaiheittain, sillä sähköasema on ollut käytössä koko projektin toteutuksen ajan. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2024 loppuun mennessä. Toinen päämuuntaja asennetaan vuoden 2025 puolella, jolloin sähköaseman kapasiteetti kasvaa vielä merkittävästi.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 3 miljoona euroa. Hankkeen on toteuttanut kokonaisuudessaan Enerke Oy. Sähköaseman päämuuntajan valmistaja on Hitachi Oy Vaasan tehtaallaan. Rakennuttajina ovat toimineet Heimo Seppälä ja Juha Saxell Kymenlaakson Sähköverkolta.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuosittain lähes 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.