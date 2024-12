Uusia kiinnityksiä Pori Jazzin pääkonsertteihin

Pori Jazz tarjoaa ensi kesänä erikoiskonsertin, jossa laulaja Kurt Elling ja fuusiojazzyhtye Yellowjackets esittävät yhdessä rock/jazzin superyhtye Weather Reportin musiikkia. Kurt Elling on tehnyt sanoituksia Weather Reportin ajattomiin kappaleisiin. Weather Report esiintyi vuosina 1970–86 ja sen suositussa musiikissa yhdistyivät mm. jazz, rock, funk sekä elektroninen ja etninen musiikki. Se ei esiintynyt Pori Jazzissa, mutta yhtyeen perustajat Joe Zawinul ja Wayne Shorter konsertoivat festivaalilla omilla yhtyeillään, kuten myös Weather Reportin legendaarinen basisti Jaco Pastorius.

Toisen musiikillisen kunnianosoituksen festivaalilla saa edesmennyt ruotsalaispianisti Esbjörn Svensson. Hän oli poikkeuksellisen lahjakas pianisti ja säveltäjä, joka hukkui 44-vuotiaana sukellusonnettomuudessa 2008. Esbjörn Svensonin Trio väritti jazzia mm. pop/rock-vaikutteilla ja elektronisella musiikilla. Tämä trio konsertoi Pori Jazzissa vuonna 2002.Kesällä Kirjurinluodossa esiintyvät Svenssonin trion alkuperäiset jäsenet basisti Dan Berglund ja rumpali Magnus Öström. Kokoonpanossa ovat mukana myös mm. kitaristi Ulf Wakenius, pianisti Joel Lyssarides sekä trumpetisti Verneri Pohjola.

Pori Jazzin kansainvälisiä kiinnityksiä ovat myös yhdysvaltalainen jazz- ja soul-laulaja Lady Blackbird, joka tunnetaan oman tuotannon ohella myös Nina Simonen kappaleiden cover-versioista. Lavaesiintymisen vuoksi häntä on kutsuttu myös ”Jazzin Grace Jonesiksi”. Kaliforniasta tulevan KNOWER-kokoonpanon musiikki on lähellä jazz-funkia ja acid jazzia.

Chicagolainen rumpali ja säveltäjä Makaya McCraven on modernin improvisaatiomusiikin merkittävä uudistaja ja kehittäjä. Hänen musiikissaan kohtaavat mm. jazz, hiphop, soul/funk ja elektroninen musiikki. Tukholmalainen Dina Ögön -yhtye on yksi ruotsalaisen popmusiikin kiinnostavimmista nimistä. Yhtyeen soul-vaikutteisessa soundissa yhdistyvät mm. ruotsalainen hieno pop-traditio ja psykedeeliset vaikutteet.

Tulevan Pori Jazzin kotimaisia kiinnityksiä on uusi superkokoonpano Rodeo, jonka muodostavat Anna Puu, Erin ja Ida Paul. Trion musiikkia inspiroivat isot pop-melodiat ja kantrimusiikki. Tästä saimme näytteitä jo itsenäisyyspäivän Linnan juhlien tv-jatkoilla. Kirjurinluodossa kuullaan myös maamme suositumpiin laulajiin ja lauluntekijöihin kuuluvaa J. Karjalaista. Hänen hieno levytysuransa alkoi jo 1981. Nyt on julkaistu myös uutta musiikkia ja albumi ilmestyy keväällä.

Pori Jazzin pääkonserttien tähän mennessä julkaistut esiintyjät:



TORSTAINA 17.7. mm.

Roxette / Iiro Rantala HEL Trio / RODEO / Kurt Elling & Yellowjackets Celebrate Weather Report



PERJANTAINA 18.7. mm.

Ultra Bra / Gregory Porter / Dana & Alden / Arppa & Summer Sextet / J. Karjalainen / Dina Ögon / 30 Years of E.S.T. – Tribute to Esbjörn Svensson Trio / KNOWER



LAUANTAINA 19.7. mm.

Sting / The Five Corners Quintet / Jazzmeia Horn / MRCY / Liana Flores / Lady Blackbird / Makaya McCraven

Lisää esiintyjiä julkaistaan vuodenvaihteen jälkeen. Festivaalin liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan.