Museovirasto jakoi 59 000 euroa aineettoman kulttuuriperinnön avustuksia Suomen Unesco-kohteille

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet on vahvistettu 7.11.2024 14:07:35 EET | Tiedote

Museovirasto on laatinut valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnin, jossa on määritetty manner-Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet. Valtioneuvosto on hyväksynyt sen maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi 7.11.2024. Inventointi tulee voimaan 1.3.2025. Merkittäviksi valittuja arkeologisia kohteita on yhteensä 1391.