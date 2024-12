Mangrove Oy aloittaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Ikurin alueelle

Alkuvuodesta 2026 valmistuva As Oy Raadinkatu 1 on nelikerroksinen ARA-rahoitteinen vuokrakerrostalo, joka tuo alueelle yhteensä 45 modernia vuokra-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin (30,5–74,5 m²). Taloyhtiön asukkaiden käytössä ovat myös sauna, pesutupa ja ulkoiluvälinevarasto. Piha-alueella on leikki- ja oleskelupiha, ja asukkaille on varattu 35 autopaikkaa.

Asuinkerrostalo on suunniteltu energiaa säästävään ja ympäristöystävällisyyttä tukevaan A-energiatehokkuusluokkaan.

Uusi rakennettava kerrostalo sijaitsee luonnonläheisellä alueella, jossa on erinomaiset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Kävelyetäisyydellä ovat muun muassa jää- ja uimahalli, puistoja sekä Tesomajärven uimaranta. Lähialue tarjoaa asukkaille myös hyvät peruspalvelut, kuten ruokakauppoja, päiväkoteja ja kouluja.

Liikenneyhteydet Tampereelle ja lähialueille ovat sujuvat: alueelta on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, ja autolla keskustaan pääsee noin 15 minuutissa.

Vuokra-asuntojen hausta kerrotaan lisää rakennustöiden edetessä.

Lisätietoja:

Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy

jouni.hamalainen@mangrove.fi

p. 040 072 7721

Sami Lehto, toimitusjohtaja, Suomen Ekokodit Oy

sami.lehto@mangrove.fi

p. 040 582 4182

Havainnekuva:

Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri