Eetvartti 4/2024 -toimintaympäristökatsaus on julkaistu

Nyår i Esbo firas med det unika video -och ljudverket ”Ett fönster mot framtiden” i Hagalund 12.12.2024 15:27:51 EET | Pressmeddelande

I Esbo ordnas åter en storslagen och gemenskaplig nyårsafton för stadsborna. Det gemensamma firandet går av stapeln i omgivningen för Kulturplatsen i Hagalund och huvudnumret är ett video -och ljudverk som projiceras på Esbo kulturcentrums fasad mot Kulturplatsen. Verket väcker både fantasin och själva byggnaden till liv. Esbo stads mål är att årligen erbjuda stadsborna ett inspirerande, gemenskapliga och hållbara evenemang där alla Esbobor kan fira in det nya året tillsammans under trivsamma former.