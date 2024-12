Tampereen Vihreät pettyneitä valtuutettu Helimon päätökseen ja edellyttää, että apulaispormestarin salkku säilyy Vihreillä

– Olemme tietysti pettyneitä hänen päätöksestään, sillä työ vihreämmän Tampereen eteen on edennyt hyvin koko valtuustokauden ajan. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen kysymykset ovat vihreille keskeisiä, eikä niistä tingitä paikallisesti tai valtakunnallisesti. Tämä on näkynyt vahvasti myös Tampereella tehdyssä politiikassa, joka on toiminut vastavoimana kokoomusvetoiselle hallituspolitiikalle, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo toteaa.

Joulutauon jälkeen käytävissä keskusteluissa vihreät edellyttää, että koalitiosopimusta noudatetaan ja hyvän yhteistyön toimintaedellytykset turvataan.

– Kauden alussa käydyissä neuvotteluissa sivistyspalveluiden palvelualueen salkku sovittiin nimenomaan vihreille, ei yksittäiselle henkilölle. Koalition toiminnan ja Tampereen hengen kannalta on kriittistä, että sovittua noudatetaan ja apulaispormestarin pesti säilyy vihreillä, Järvisalo kertoo.

Kyse on Järvisalon mukaan pohjimmiltaan myös siitä, millä pelisäännöillä kaupunkia johdetaan ja yhteistyötä rakennetaan.

– Apulaispormestarin tehtäviin kuuluvat paitsi lautakunnat, myös osallistuminen kaupungin johtoryhmään oman valtuustoryhmänsä edustajana. On siis ilmeistä tästäkin suunnasta ajateltuna, ettei apulaispormestarin paikka voi siirtyä yksittäisen puoluetta vaihtavan valtuutetun mukana rikkomatta koko koalitiosopimusta. Vahva yhteistyö, reilu peli ja luottamus ovat Tampereen menestyksekkään kuntapolitiikan salaisuuksia, ja luotan että koalitiokumppanit pitävät niitä yhtä suuressa arvossa kuin mekin, Järvisalo toteaa.





Lisätiedot ja yhteydenotot:

Vilma Järvisalo,

0401750965, vilma.jarvisalo@tampere.fi