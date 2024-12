Hyväntekeväisyyttä ja astetta raskaampaa sovitusta: Joulun tähdet ja Raskasta joulua johtavat Nelosen joulukonserttitarjontaa

Joulun tähdet – konsertti yksinäisyyttä vastaan

Joulun tähdet -hyväntekeväisyyskonsertin televisiotaltioinnissa esiintyvät Janna, Diandra, Tuure Kilpeläinen, Arja Saijonmaa, Arppa ja Club For Five. Konsertissa kuullaan artistien omia kappaleita sekä tunnettuja joululauluja. Musiikillisesta sisällöstä vastaa konsertin kapellimestari Leri Leskinen, ja artisteja säestää hänen upea bändinsä. Tähtiartistien kanssa lavalla nähdään HelsinkiMission musiikkiopisto Resonaarin oppilaat Jaakko Lahtinen ja Juho Lähteenmäki. Konsertin juontaa valovoimainen Jaana Pelkonen. Konsertti on kuvattu Helsingin tunnelmallisessa Aleksanterin teatterissa.

Konsertilla kerätään varoja HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiseen työhön. Konsertin aikana voi tehdä lahjoituksen tekstiviestillä, verkossa tai MobilePaylla. Joulun tähdet -konsertti on osa HelsinkiMission Muista ihmistä lähelläsi -joulukampanjaa. Verkkosivulla helsinkimissio.fi/joulu voi auttaa yksinäisiä tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi.

– Yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka heikentää suomalaisten terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Oli todella tärkeää saada olla konsertissa mukana. Pidetään huolta toisistamme tänä jouluna ja aina, konsertissa esiintyvä Janna sanoo.

Vuosittain HelsinkiMission toiminnassa ja palveluissa kohdataan yli 155 000 nuorta, aikuista, lapsiperhettä ja senioria ammattilaisten ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. HelsinkiMissio on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka auttaa vuosittain valtakunnallisesti ikäihmisiä, nuoria, lapsiperheitä ja erityisryhmiä saamaan apua yksinäisyyteen.

Joulun tähdet -konserttitaltiointi nähdään Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina 22. joulukuuta klo 20. Uusinnat esitetään Nelosella maanantaina 23.12. klo 17.40, Livillä tiistaina 24.12. klo 18.30 sekä Nelosella keskiviikkona 25.12. klo 17.30 ja torstaina 26.12. klo 15.30.

Raskasta joulua

Raskasta joulua juhlisti tänä vuonna 20-vuotista matkaansa. Nelonen esittää Helsingin jäähallissa joulukuun 12. päivä taltioidun konsertin.

Konsertin solisteina nähdään Vain elämää -ohjelmassa mukana ollut Marko Hietala, uuden albumin syyskuussa julkaissut Antti Railio, rockyhtye Brother Firetriben solisti Pekka Heino, The Voice of Finlandin historian suurimmalla äänimäärällä voittanut Laura Ruusumaa, TikTakista soolouralle lähtenyt Petra Gargano, Tarot-tähti Tommi “Tuple” Salmela, Kamelot-yhtyeen solisti Tommy Karevik, Sonata Arcticastatuttu Tony Kakko, Reckless Lovesta ja Popedasta tuttu Olli Herman, Yön solistiksi kiinnitetty JP Leppäluoto, Leningrad Cowboysien ja SuburbanTriben riveistä tunnettu Ville Tuomi, voimakasääninen Psychework-solisti Antony Parviainen, Kiuas-yhtyeen multilahjakas Ilja Jalkanen ja metalliyhtye Amaranthen heleä-ääninen laulaja Elize Ryd.

Raskasta joulua -konserttitaltiointi nähdään Nelosella ja Ruudussa tiistaina 24.12. klo 21. Konsertin uusinnat nähdään Nelosella 25.12. klo 22.05 ja JIM-kanavalla 26.12. klo 21.

Arja Saijonmaa nousee lavalle Joulun tähdet -konsertissa, jossa kerätään varoja yksinäisyyttä vähentävän työn tukemiseksi