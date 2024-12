KSS Energian sähkönmyynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyvät Oomille

Sopimusten siirto ei vaikuta KSS Energian asiakkaiden sähkösopimuksiin eikä voimassa oleviin sopimusehtoihin, vaan ne siirtyvät hintoineen ja voimassaoloaikoineen Oomille. KSS Energia ja Oomi hoitavat kaikki siirtymiseen liittyvät asiat, eikä asiakkaan tarvitse tehdä itse mitään sopimusten siirron osalta. KSS Energian sähkön vähittäismyynnin asiakkaiden siirtyminen Oomille vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Sopimusten siirtymisen aikataulu tarkentuu viranomaiskäsittelyn jälkeen.

Järjestely koskee ainoastaan sähkön vähittäismyyntiä. KSS Energia myy ja toimittaa jatkossakin kaukolämpöratkaisuja, toteuttaa sähkönjakelua, myy ja jakelee maakaasua sekä tarjoaa uusia energiapalveluita asiakkaiden muuttuviin energiatarpeisiin.

Sähkönmyyjän isompi koko tuo etuja asiakkaille

Oomi Oy on yksi suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa. Järjestelyn taustalla on ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Oomin strategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille mutkatonta ja entistä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.

Olemme yksi alan aktiivisimmista, valtakunnallisista toimijoista ja palvelemme jatkossa puolta miljoonaa asiakasta Suomessa. Asiakkaille sähkönmyyjän suurempi koko puolestaan mahdollistaa entistä parempien palvelujen ja kilpailukyisten sähkösopimusten tarjoamisen hyvin kilpaillulla alalla. Tavoitteemme on johtava asema tässä sähkömarkkinoiden muutoksessa, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen .

. KSS Energian päätös luottaa Oomiin asiakkaidensa sähkösopimusten uutena kotina kertoo yhteisestä sitoutumisesta asiakkaiden tarpeisiin sähköasioissa. Huolehdimme Oomissa siitä, että KSS Energian asiakkaat saavat jatkossakin laadukkaita sähkösopimuksia ja niihin liittyviä vastuullisia palveluita, tarjoten heille hyvän kodin.

Kahden yhtiön arvopohjat ja strategiat kohtasivat

KSS Energia on viime vuodet kasvattanut tunnettuuttaan valtakunnallisesti ja investoinut puhtaaseen energiantuotantoon pohjoismaisella tasolla. KSS Energialle oli tärkeä varmistaa, että sen sähköasiakkaille on tarjolla myös tulevaisuudessa laadukkaita ja kilpailukykyisiä sähkötuotteita.

Uuden strategiamme suunta osoittaa nyt toisenlaisille kasvu-urille. Vahvistamme asemaamme luotettavana kestävien energiaratkaisuiden, -infrastruktuurien ja energiankäytön mahdollistajana. Myös investoinnit uusiin puhtaan energian tuotantomuotoihin ovat merkittäviä. Uudet strategiset valinnat ja KSS Energian arvot sopivat Oomin kanssa hyvin yhteen, KSS Energian toimitusjohtaja Marko Riipinen toteaa.

Muutos ei vaikuta KSS Energian asiakkaiden sähkösopimuksiin ja sopimusehtoihin, vaan sähkösopimukset siirtyvät sellaisenaan Oomille hintoineen ja voimassaoloaikoineen ja säilyvät ennallaan. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, ja sähköasioissa kaikki jatkuu kuten ennenkin.

Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn ehtoja, kauppasummaa tai siirtyvien sopimusten määrää ei julkisteta. Liiketoimintakaupan myötä KSS Energialta siirtyy noin 20 henkilöä Oomin palvelukseen.

