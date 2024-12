Esiselvitys valmistunut Saarijärven ja Huutomäen eritasoliittymän välille valtatien 13 parantamiseksi

Esiselvityksessä ratkaisut ovat yleispiirteisiä. Ne tarkentuvat myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ja kaavoituksen myötä.

– Esitetyillä toimenpiteillä on haluttu vastata suunnitteluperusteiden tavoitteisiin. Suunnitteluratkaisun tarkoituksena on parantaa saavutettavuutta sekä lisätä liikenneturvallisuutta, projektipäällikkö Kai Paavola kertoo.

Esiselvityksen perusteella kohteen parantamiseen sisältyisi muun muassa liittymien porrastamista eli liittymässä nelihaaraliittymän sijaan olisi kaksi lähekkäin olevaa kolmihaaraista liittymää, yksityistieliittymien vähentämistä, rinnakkaistiejärjestelyjä sekä turvallisia jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteyksiä. Lisäksi selvityksestä löytyy kaksi vaihtoehtoa keskikaiteellisen ohituskaistaosuuden rakentamiseksi.

– Tavoitenopeudeksi parannettavalle osuudelle on asetettu 80 km/h, mutta ohituskaistaosuudella se olisi 100 km/h. Selvitystyön aikana on kuultu yleisöä, ja mikäli hanke joskus etenee varsinaisiin yleis- ja tiesuunnitteluvaiheisiin, kuulemistilaisuuksia järjestetään lisää, Paavola jatkaa.

Maantien suunnittelu on pitkä prosessi

Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Nyt kyseessä oleva työ on esiselvitys, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien tekninen tavoitetila ja jatkosuunnittelun tarpeet. Toimenpideselvityksen suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen, ja ennen parantamistoimenpiteiden toteuttamista tulee laatia tarkemmat suunnitelmat eli yleissuunnitelma sekä tie- ja rakentamissuunnitelmat. Lopulta hankkeen toteutuminen on kiinni siitä, saako se rahoituksen.

Toteutetussa esiselvityksessä määritellyille toimenpiteille on esitetty alustavat kustannusarviot sekä arvioitu niiden vaikutukset. Toimenpiteiden määrityksessä on huomioitu hankkeelle laaditun suunnitteluperusteen lisäksi valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Lisätietoja tästä esiselvityksestä on saatavilla Väyläviraston hankesivuilta (vayla.fi)