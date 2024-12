Kokoomuksen Kopra: Venäjän uhka ei poistu - puolustuksen kehittämistä on jatkettava

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle puolustusselonteon. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Koprasta (kok) puolustuksen kehittäminen on välttämätöntä selonteossa kuvatulla tavalla.

"Turvallisuusympäristön pysyvän muutoksen myötä myös puolustusratkaisujen perusta on muuttunut. Jatkossa Suomen puolustus nojaa asevelvollisuuteen, reserviläisarmeijaan ja toimintaan osana Naton yhteistä puolustusta. Tämä kokonaisuus on vahva perusta puolustuksemme uskottavuudelle”, Kopra sanoo.

Kyse on ensimmäisestä Nato-jäsenyyden ajan puolustusselonteosta ja siinä linjataan puolustuksen kehittämistarpeita ja suuntaviivoja muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

”Venäjä muodostaa pitkäkestoisen ja jatkuvan uhan, joka ei poistu mahdollisen – joskin epätodennäköisen – Ukrainan tulitauon tai rauhan myötä. Tästä syystä Suomen on jatkettava määrätietoisesti kansallisen puolustuksen ja Naton pelotteen kehittämistä. Olemme Suomessa aina ottaneet puolustuksen vakavasti, ja se näkyy toiminnassamme. Tämä oikeiden asioiden tekeminen on myös tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää. Riippumatta maailmanpoliittisista kehityksistä, kuten Yhdysvaltain kehityskuluista, meidän on pidettävä kiinni omasta linjastamme ja vahvistettava puolustustamme”, Kopra toteaa.

Selontekoa on valmisteltu puolustusministeriön johdolla syksystä 2023 ja prosessiin on osallistunut parlamentaarinen seurantaryhmä, johon myös Kopra on kuulunut. Eduskunta aloittaa selonteon käsittelyn kevätkaudella.

"Olemme linjanneet selonteossa, että jalkaväkimiina-asian selvittämistä jatketaan. Valiokunta tulee kiinnittämään erityistä huomiota Puolustusvoimien näkemykseen ja Ukrainan sodasta saatuihin kokemuksiin. Ukrainan sodan kuva viittaa siihen, että Suomen asemaa Ottawan sopimuksen suhteen voi olla tarpeen harkita uudelleen", Kopra sanoo.

Kopran mukaan puolustusvaliokunta tulee paneutumaan selontekoon huolella ja antaa siitä mietinnön kevään kuluessa.

”Tulemme tekemään laajan kuulemiskierroksen ja arvioimme selontekoa sekä tilannetta syvällisesti. On tärkeää, että puolustusta kehitetään mahdollisimman laajan kansallisen yksimielisyyden tukemana”, Kopra päättää.