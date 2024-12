Hailuodon liikennejärjestelyt normaalin lauttaliikenteen estyessä jäätilanteen vuoksi lauttaväylällä

Hailuodon lauttaliikenne saattaa keskeytyä talven aikana lauttaväylällä jääolosuhteista johtuen. Jääolosuhteiden ennustaminen on vaikeaa, mutta mahdolliseen poikkeustilanteeseen on tärkeä varautua ennakolta. ELY-keskus on selvittänyt vaihtoehtoisia tapoja järjestää liikenne poikkeustilanteessa. Palvelutaso olisi merkittävästi normaalitilannetta heikompi, mihin saaren ja mantereen välillä kulkevien on hyvä varautua. Lähiviikkojen liikenne näyttää toistaiseksi kuitenkin sujuvan normaalisti ja säistä riippuu, joudutaanko poikkeusjärjestelyyn turvautumaan lainkaan. ELY-keskus seuraa jäätilanteen kehittymistä.