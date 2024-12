PeeÄssän hallintoneuvosto vuonna 2025

PeeÄssän Sale-ketju palkittiin ihmisläheisenä työpaikkana – ”On syytä olla ylpeä” 9.12.2024 11:02:52 EET | Tiedote

PeeÄssän Sale-ketju sijoittui toiselle sijalle valtakunnallisessa HumanPower24-kilpailussa kategoriassa Ihmisläheisin työpaikka. Salet kilpailivat yli 250 henkilöä työllistävien yritysten sarjassa. – Tämä on meidän porukallemme merkityksellinen hetki. Minulle henkilökohtaisesti sijoitus on iso arvostuksen osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Sale-porukkamme on tehnyt, PeeÄssän Sale-ketjun kenttäpäällikkö Jetta Pöyhönen iloitsee. Pöyhönen tarkentaa, että tunnustus on nimenomaan osoitus onnistuneesta johtamisesta ja tiimitoiminnasta. – Sale-ketjun onnistuminen ei ole yhden ihmisen show, vaan kiitos kuuluu kaikille, jotka omalla läsnäolollaan ja työllään parantavat Sale-myymälöiden työyhteisöjen hyvinvointia. PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen lisää, että Sale-ketjussa työyhteisön onnistumiset ja hyvinvointi näkyvät myös työtyytyväisyyskyselyssä. – Olen todella ylpeä tämän porukan tekemisestä. Olemme PeeÄssässä hyvinkin tietoisia, miten paljon töitä näiden teemoj