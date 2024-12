Soteri-rekisteriä koskeva eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on Valviralle ja aluehallintovirastoille merkittävä

Apulaisoikeusasiamies katsoo muun muassa, että Soteri-rekisteriin jätettyjen hakemusten käsittely ei ole ollut asianmukaista ja viivytyksetöntä. Ratkaisussa todetaan lisäksi, että lain hyväksymisen jälkeen sen voimaantuloon tulee varata riittävästi aikaa, jotta hallinnolla on tosiasiallinen mahdollisuus toimeenpanna lainsäädäntö välittömästi lain voimaantulosta lukien. Lue lisää eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteesta.

Valvira korostaa, että Soteri-rekisterin valmisteluun ja käyttöönottoon jäänyt aika oli liian lyhyt. Rekisterin käyttöönottoa edellyttänyt sote-valvontalaki vahvistettiin huhtikuussa 2023, ja laki tuli voimaan 1.1.2024.

"Tämä oli aivan liian lyhyt aika näin laajakantoisen kokonaisuuden valmisteluun, minkä vuoksi Soterin sähköisen asioinnin ensimmäiseen versioon jäi puutteita. Rakentamisen aikaistaminen olisi ollut hyvin vaikeaa jo pelkästään vaativan hankintaprosessin vuoksi", toteaa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Rekisterin puutteita on aktiivisesti korjattu kuluneen vuoden aikana, ja alkuvuoden tilanteeseen nähden rekisteröintiprosessi ja Soterin sähköisen asioinnin käytettävyys ovat parantuneet. Myös hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt. Käsittelyprosessin läpinäkyvyyttä on kehitetty julkaisemalla ajantasaiset käsittelyaikatiedot Valviran verkkosivuilla.

Vuoden 2024 aikana Valvira ja aluehallintovirastot ovat tehneet yli 12 000 uuden tai toimintaansa olennaisesti muuttaneen yksityisen sote-palveluntuottajan rekisteröintiä. Rekisteröintiprosessin tarkoituksena on varmistaa, että palveluntuottajien toiminta on asianmukaista ja että potilas- ja asiakasturvallisuus toteutuu. Useita hakemuksia on myös hylätty.

Valvontalain tilapäinen sääntely tuo helpotusta yksin toimiville palveluntuottajille

Tasavallan presidentti on juuri vahvistanut lain, joka väliaikaisesti mahdollistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksin toimivat palveluntuottajat voivat aloittaa toimintansa heti hakemuksen jättämisen jälkeen, kuten aiemminkin ennen uutta valvontalakia. Muutos mahdollistaa elinkeinon harjoittamisen rekisteröintipäätöstä odotellessa, ja turvaa samalla sekä henkilöstön saatavuuden että palveluiden jatkuvuuden. Valvira ja aluehallintovirastot ovat kannattaneet tätä tilapäissääntelyä, jolla yksin toimivat palveluntuottajat voisivat nykyistä nopeammin päästä aloittamaan toimintansa.

”Nyt, kuten aikaisemminkin, virastojen tavoitteena on edelleen se, että rekisteröintiprosessi toimii jatkossa sujuvammin. Teemme tätä varten paljon työtä”, Henriksson toteaa.

Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Soteri-rekisteröintiä koskeva lakimuutos hyväksytty.

Lue Markus Henrikssonin aikaisempi blogikirjoitus: Soteri-rekisteröinnin sujuvoittaminen on yhteinen tavoite.