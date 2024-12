Vain oikein käytetty ilotulite ilahduttaa – varaudu ja vältä vahingot

Uusivuosi symboloi monille uuden alkua, jolloin ihmiset voivat jättää menneen vuoden taakseen ja toivottaa tulevan tervetulleeksi. Näyttävä osa juhlintaa ovat ilotulitukset, jotka valaisevat taivaan ja parhaimmillaan luovat yhteisöllisyyden tunnetta.

Ilotulitteisiin liittyy kuitenkin varjopuolensa, kuten niiden aiheuttamat roska- ja meluhaitat sekä pahimmillaan vakavat vammat, erityisesti silmävammat. Ainoastaan vastuullisella käytöllä ilotulitteet voivat säilyä turvallisena ja nautinnollisena osana juhlintaa.

”Nyrkkisääntönä on se, että on mentävä sääntöjen mukaan. Toisin sanoen ainoastaan täysi-ikäiset saavat ostaa ja ampua ilotulitteita, suojalaseja on käytettävä ja käyttöaikaa koskevia rajoituksia pitää noudattaa. Ilotulitteiden käyttö on sallittua ainoastaan uudenvuodenyönä kello 18–02”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero.



Mero tähdentää oikeaoppisen suojautumisen merkitystä.



”On tärkeää muistaa, että ilotulitteita käyttävien lisäksi myös katsojien tulee pitää suojalaseja, sillä loukkaantuneiden joukossa on ollut usein myös katsojia. Lisäksi ilotulitteita on ammuttava sellaisessa paikassa, että vahinkoja ei tule. Myös räjähtämättömistä ilotulitteista on huolehdittava.”

Varovaisuus kannattaa, sillä Suomen Silmälääkäriyhdistyksen vuosittaisen selvityksen mukaan maassamme sattuu joka vuosi keskimäärin 15 ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa. Vuodenvaihteessa 2023–2024 Suomen sairaaloissa hoidettiin 17 silmävammaa, joista kolmessa tapauksessa molemmat silmät vammautuivat.

Ilotulitteista nauttiakseen ei tarvitse välttämättä ostaa omia ilotulitteita, sillä myös kaupungit ja kunnat järjestävät ilotulitusesityksiä.