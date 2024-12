Kanta-Häme: Fimlabin palveluissa voi tammikuun alussa esiintyä viivettä ja häiriöitä IT-muutosten vuoksi, kiireetöntä asiointia kannattaa välttää

Kanta-Häme: Muutoksia näytteenottotoimipisteiden palveluissa vuoden 2025 alusta alkaen 16.12.2024 09:14:57 EET | Tiedote

Fimlabin näytteenottotoimipisteissä tapahtuu Kanta-Hämeen alueella muutoksia vuoden 2025 alusta alkaen seuraavasti: Hauhon laboratorion aukiolo muuttuu 7.1.2025 alkaen: 7.1.2025 alkaen Hauhon laboratorio on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–14.30. (Laboratorio on suljettu 23.12.2024–6.1.2025.) Lammin laboratorion aukiolo muuttuu 2.1.2025 alkaen: 2.1.2025 alkaen Lammin laboratorio on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–14.30. Tervakosken laboratorion aukiolo muuttuu 7.1.2025 alkaen: 7.1.2025 alkaen Tervakosken laboratorio on avoinna tiistaisin klo 8–14.30 ja torstaisin klo 8–11.30. (Laboratorio on suljettu 23.12.2024–6.1.2025.) Kanta-Hämeen alueen asukkaat voivat jatkossakin asioida kaikissa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen Fimlab-toimipisteissä. Ajantasaiset tiedot toimipisteistä ja aukioloajoista löytyvät osoitteesta fimlab.fi/toimipisteet-ja-aukioloajat.