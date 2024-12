EU-komission päätös turvaa suomalaisille rakkaan Yle Areenan myös jatkossa

Euroopan komissio on antanut päätöksensä Yleisradion julkisen palvelun tehtävästä jätettyyn kanteluun. Kantelun kohteena olivat erityisesti tapa, jolla Yle voi tarjota sisältöjä Yle Areenassa sekä Ylen internetissä tarjoamat oppimisen palvelut.

Kantelun mukaan Yle-veron kautta saatu rahoitus videosisältöjen pidempiaikaiseen julkaisuun Yle Areenassa ja oppimisen verkkosisältöihin ovat valtiotukisääntöjen vastaista tukea. Kantelun jätti Sanoma Media Finland Oy.

Nyt julkaistussa päätöksessä Euroopan komissio katsoo, että Yle Areena ja Ylen oppimissisällöt ovat osa Ylen suomalaisille tarjoamaa valtiontukisääntöjen kannalta sallittua julkista palvelua. Komission mukaan Ylen rahoitustapa ja julkisen palvelun tehtävä ovat olleet olemassa jo ennen kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin, eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia, joten rahoitus ei ole EU:n valtiontukisääntöjen vastainen.

Ylen kanta on ollut selvä: kantelu on kyseenalaistanut julkisen palvelun tulevaisuuden toteutuksen perustan. Yhtiön rahoituksesta ja tehtävästä on päätetty eduskunnassa yksimielisesti.

“Kansalaisten rakastama ja arvostama Yle Areena on tärkeä palvelu niin suomalaiselle yleisölle kuin suomalaiselle kulttuurille. Komission päätös on toivotun mukainen ja tässä ajassa kiinni, sillä Ylen on voitava julkaista sisältönsä kuten suomalaiset niitä haluavat kuluttaa – silloin ja siten kuin itselle parhaiten sopii”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

“Oppimissisällöissä Yle toteuttaa sille annettua sivistystehtävää niin, että se kunnioittaa kaupallisten yhtiöiden opetussuunnitelmiin liittyvää tarjontaa. Komission päätös on tarkasti perusteltu ja selkeä. Sen mukaan Ylen oppimispalveluiden luonne ja niihin käytetty rahamäärä eivät ole suhteettomia vaan ne ovat julkisen palvelun tehtävän mukaisia”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen.

Yle ei ole ollut kantelussa suoraan osapuolena. Valtiontukikanteluihin vastaa Suomen valtio, jota tässä tapauksessa edusti liikenne- ja viestintäministeriö. Yle on toimittanut ministeriön käyttöön vastaamiseen tarvittavia tietoja.

Merja Ylä-Anttila: Yle säilyttää arvonsa suomalaisen arjessa vain muuttumalla sen mukana

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla