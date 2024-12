FCG ja Gasgrid Finland solmivat kolmivuotisen puitesopimuksen maakaasuverkon suunnittelu- ja projektipalveluille

FCG:n tuottamia palveluja tarvitaan suunnittelu- ja projektitehtäviin, jotka liittyvät erilaisiin kaasun infrastruktuurihankkeisiin, kuten siirtoverkon muutos-, ylläpito- ja laajennusprojekteihin, sekä asema- ja laitoshankkeisiin.

FCG:n toimitusjohtaja Tommi Kajasoja kommentoi tuoretta puitesopimusta: “Toimiva infrastruktuuri muodostaa yhteiskunnan selkärangan ja vaikuttaa merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään. Juuri allekirjoitetun merkittävän puitesopimuksen myötä meillä on nyt mahdollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä Gasgrid Finlandin kanssa kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa.”

FCG on Suomen-markkinoille keskittyvä, sekä julkista että yksityistä sektoria kestävän yhteiskunnan luomisessa palveleva konsultointiyritys. Sen tavoitteena on kasvaa koulutuksen, konsultoinnin, rakennetun ympäristön ja energian saralla. FCG:llä on monipuolista kokemusta erilaisista infrahankkeista, kuten infraomaisuuden luomisesta, kehittämisestä, ylläpidosta ja saneerauksista, sekä niihin liittyvästä monialaisesta suunnittelusta. FCG tarjoaa toimivat ja kestävät, dataan ja tietomallintamiseen perustuvat ratkaisut tulevaisuuden infran tarpeisiin.