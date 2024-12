Kaakkois-Suomessa työttömyys kasvoi marraskuussa 11 prosenttia – erityisesti nuorten ja korkeakoulutettujen tilanne heikentynyt

Kaakkois-Suomessa työttömien määrä kasvoi marraskuussa 11 prosenttia vuodentakaisesta, mikä on linjassa koko maan tilanteen kanssa. Lomautettujen määrässä nousua on kahdeksan prosenttia. Nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työttömyys on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin kaikkien työttömien. Korkeakoulutettujen työttömyys on myös huomattavasti lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut edelleen, erityisesti 2–3 vuotta työttömänä olleiden osalta. Uusien avointen työpaikkojen määrä laski selvin luvuin kaikissa seutukunnissa.