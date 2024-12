Omaishoidon tuen palkkioiden maksuaikatauluun suunnitellaan muutoksia

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella omaishoidon tuen palkkioiden maksujen aikataulut muuttuvat kevään 2025 aikana. Tavoitteena on, että palkkiot maksettaisiin aina seuraavan kuukauden 15. päivä. Palkkiot maksetaan jokaiselta kuukaudelta, mutta ei sen kuukauden aikana, jolloin hoito on tapahtunut.

Oma Häme päätti jo syksyllä ottaa uuden aikataulun käyttöön 1.1.2025 alkaen ja tiedotti asiasta omaishoitajia. Aikataulua on nyt kuitenkin päätetty siirtää. Omaishoitoperheissä muutos on kyseenalaistettu ja tuotu esiin, että palkkioiden maksupäivästä on voimassa olevissa sopimuksissa sovittu toisin.

Hyvinvointialueella on asiaa selvitetty ja asiasta keskusteltu. Saadun palautteen vuoksi maksupäivämuutosta ei tehdä vielä vuoden alussa, vaan sitä siirretään keväämmälle, jotta sopimussisältöihin ehditään tehdä tarvittavat muutokset. Hyvinvointialueen tavoitteena on edelleen muuttaa maksuaikatauluja ja siten yhdenmukaistaa palkkioiden maksut.

Myös omaishoidon palkkiot muuttuvat ensi vuonna. Aluevaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen tiistaina 17.12., että omaishoidon tukia alennetaan palkkioluokissa 1 ja 3 kansalliseen keskiarvoon (486,71 e ja 1248,94 e) sekä nostetaan palkkioluokassa 2 kansalliseen keskiarvoon (780 e).