Hämäläisiä lomautettuja edellisvuotta vähemmän

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä 11,6 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 11,0 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,9 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 075 mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (+10 %) edellisvuodesta ollen marraskuussa 2 138.

Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1 918, mikä on 480 (-20 %) lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi 106:lla (+6 %).

Hämeessä oli marraskuun lopussa 6 954 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 285 henkilöä, mikä on 730 (-9 %) henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen 969 kappaletta, mikä on 959 työpaikkaa vähemmän (-50 %) kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 2 092 työpaikkaa, mikä on 2 469 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän (-54 %). Tällä hetkellä tilastojärjestelmään välittyvät ainoastaan ne työpaikkailmoitukset, joiden kohdalla työnantaja on sallinut siirron Työmarkkinatorilta TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteriin (URA). Järjestelmämuutoksen vuoksi avointen työpaikkojen lukumäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tietojen kanssa. Tarkempaa tietoa avoimia työpaikkoja koskevan tiedon laatuun vaikuttavista tekijöistä löydät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta muistiosta.

Alueella toimii alueellisen TE-toimiston ohella kaksi työllisyyden kuntakokeilua: Lahden seudun kuntakokeilu ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu. Kuntakokeiluissa kunnat vastaavat osasta TE-toimiston tehtäviä. Työttömistä työnhakijoista 9 216 oli asiakkaana Hämeen TE-toimistossa ja 10 711 kuntakokeiluissa. Edellisvuoteen verrattuna työttömien määrä kasvoi TE-toimistossa 374:llä (+4 %) ja kuntakokeiluissa 767:llä (+8 %).

TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä julkiset TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Samalla nykyiset TE-toimistot ja kuntakokeilut lopettavat toimintansa. Hämeeseen muodostetaan neljä työllisyysaluetta, jotka vastaavat jatkossa työllisyyspalveluiden järjestämisestä. Kanta-Hämeeseen tulee kaksi työllisyysaluetta: Etelä-Häme ja TyöHäme. Etelä-Hämeen työllisyysalueen muodostavat Riihimäen, Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kunnat. TyöHämeen työllisyysalueen muodostavat Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Tammela, Humppila, Ypäjä ja Jokioinen. Päijät-Hämeeseen muodostuu kaksi työllisyysaluetta: Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen työllisyysalueet.

Työttömyys kasvoi Päijät-Hämeessä edellisvuodesta selvästi Kanta-Hämettä enemmän

Kanta-Hämeen maakunnassa oli marraskuun lopussa 7 645 työtöntä työnhakijaa. Se on 81 enemmän (+1 %) kuin vuotta aiemmin. Lokakuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi 152:lla (+2 %). Kanta-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta suhteellisesti eniten Lopella (+28 %) ja Ypäjällä (+18 %). Työttömien määrä kasvoi edelliskuusta kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa (pl. Humppila –4 ja Riihimäki -40). Kanta-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Forssassa (12,5 %) ja Riihimäellä (10,8 %) ja matalin Tammelassa (6,8 %) sekä Hattulassa (6,9 %).

Päijät-Hämeessä oli 12 282 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 060 enemmän (+9 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 277:llä (+2 %) edelliskuusta. Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikissa kunnissa. Työttömyys kasvoi suhteellisesti eniten Sysmässä (+24 %) sekä Heinolassa ja Iitissä (+15 %) ja vähiten Asikkalassa (+4 %) sekä Kärkölässä (+5 %). Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Heinolassa (15,2 %) ja matalin Hollolassa (7,8 %).

Tarkempaa tietoa alueen työllisyyskehityksestä löydät viimeisimmästä työllisyyskatsauksesta. Maakuntakohtaista tietoa löydät työllisyyskatsauksen tilastoliitteistä.

