Pohjalaismaakuntien alueelle nimettiin neljä merkittävää tulvariskialuetta (Pohjalaismaakunnat)

Aikaisempaan kauteen (2019–2024) verrattuna Lapua (Lapuanjoki) poistui merkittävistä tulvariskikohteista ja nimettiin muuksi tulvariskikohteeksi. Lapua ei enää uuden tietopohjan perusteella täyttänyt merkittävän tulvariskialueen kriteerejä. Muun muassa rakennuksia on uuden tiedon mukaan alueella tulvariskissä huomattavasti vähemmän, kuin on aiemmin arvioitu. Lisätietoa vesistöjemme tulvariskeistä löytyy vesi.fi-verkkopalvelun Tulvat Pohjalaismaakunnissa -sivuilta kohdasta kuulemisen tausta-asiakirjat:

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen on osa tulvariskienhallinnan suunnittelua, ja ELY-keskukset arvioivat alueensa tulvariskit kuuden vuoden välein. Ensimmäisen kerran merkittäviä tulvariskialueita arvioitiin ja nimettiin vuonna 2011, toisen kerran vuonna 2018. Kolmannen suunnittelukierroksen arviot merkittävistä tulvariskialueista olivat kuultavana keväällä 2024. Kuulemisen perusteella ei ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen merkittävistä tulvariskialueista. Kuulemisesta saatuihin palautteisiin ja ELY-keskuksen vastineisiin voi tutustua vesi.fi-verkkopalvelun Tulvat Pohjalaismaakunnissa -sivuilla kohdassa kuuleminen vuoden 2024 alustavasta arvioinnista:

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon tulvien todennäköisyys, toteutuneet tulvat sekä tulvista mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa on otettu huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistö- ja rannikkoalueille, joissa on merkittäviä tulvariskialueita. Tulvaryhmien tehtävänä on päivittää vesistöalueille tulvariskien hallinnan tavoitteet ja tulvariskien hallintasuunnitelmat sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä alueen tulvariskit saadaan hallintaan ja alue poistuu näin merkittävistä tulvariskialueista. Uudet tulvaryhmät aloittavat toimintansa alkuvuodesta 2025.