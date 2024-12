MM-kisaviikon huimat medialuvut: 10 miljoonaa katselukertaa somessa, finaalin tv-lähetyksellä miljoonayleisö

Päälle päätteeksi Suomen finaalivoitto on ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi, ja MM-kultajoukkue sekä päävalmentaja Esa Jussila ovat mukana urheilutoimittajien valitessa päättyvän vuoden menestyjiä.

– Huimat viikot salibandylle. Kahvipöytäkeskusteluissa puhutaan salibandystä, ollaan aamutelkkarissa, Urheiluruudussa ja Tulosruudussa, mestaruusmailaa halutaan urheilumuseoon, Urheilugaalassa ollaan ehdolla, kaupungit ja kunnat muistavat MM-kultapelaajiaan ja niin edelleen. Tästä on mahtavaa ponnistaa seuraavaan salibandyvuoteen ja kohti kotikisoja Suomessa 2026 ja 2027, Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala kommentoi.

MM-finaalilähetyksen tavoittavuus oli viime viikon korkein TV 2:ssa

Ensin tv-näkyvyydestä. Yle Urheilu näytti kaikki Suomen kuusi MM-ottelua kanavillaan. Lähetysten katsojamäärät kohosivat sitä mukaa kuin salibandymiehet paransivat otteitaan. Huipennuksena oli tietenkin MM-finaali, josta ei draamankaaria puuttunut. Suomen huikea kiri neljän maalin takaa Ruotsia vastaan sen kotiyleisön edessä ja Miska Mäkisen iskemä ratkaisumaali jatkoajalla räjäytti katsomon niin Malmö Areenalla kuin kotikatsomoissa.

MM-finaalin tavoittavuus oli peräti 1,3 miljoonaa katsojaa ja keskikatsojamäärä 376 000 katsojaa. Tavoittavuusluku oli kyseisen viikon korkein TV 2:ssa ja keskikatsojamäärä seitsemänneksi suosituin.

Suomen välieräottelu Latviaa vastaan kuin myös puolivälieräottelu Suomi-Norja mahtuivat 20 katsotuimman ohjelman listalle viime viikolla TV 2:ssa edellä mainituin luvuin tarkasteltuna. Luvut perustuvat Finnpanelin mittauksiin.

Salibandy.fi:n somekanavissa taottiin miljoonalukuja

Salibandy.fi uutisoi MM-kisoista laajalti somekanavissaan (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, LinkedIn). Seurantaa Salibandyliitolle sosiaalisen kanavien osalta tekee sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin mittaamiseen ja konsultointiin erikoistunut tutkimusyritys Sponsor Insight Finland.

– Viime viikon aikana tehdyt julkaisut Salibandy.fi:n somessa keräsivät yhteensä yli 8 miljoona katselukertaa. Julkaisut saivat kaikkinensa yli 350 000 tykkäystä ja 11 000 jakoa. Instagramissa suosituin julkaisu on saanut jo tähän mennessä yksistään yli 618 000 katselukertaa ja TikTokin tavoittanein video keräsi yli 441 900 katselukertaa. Kun päälle lasketaan vielä Stories-puoli, niin voidaan puhua noin 10 miljoonan katselukerran kokonaisuudesta, luettelee Sponsor Insightin sosiaalisen median analyytikko Lidia Dimov ja jatkaa:

– Tällaiset tulokset pelkästään yhden viikon ajalta ovat todella kovia lukuja. Salibandy.fi:n seuraajamäärät kasvoivat kaikissa kanavissa lähes 5 000 uudella seuraajalla ja Instagramissa MM-kisaviikon aikana lähes saman verran, mitä tämän vuoden tammi-marraskuussa yhteensä.

– Pelillinen menestys, ja tässä tapauksessa mestaruuden voittaminen, on tietenkin yksi suurin syy näin koviin lukuihin, mutta liiton sometiimi on onnistunut tuottamaan mielenkiintoista sisältöä someen läpi kisaviikon. Esimerkiksi aamutreeneistä kuvattu lyhyt videonpätkä on saanut Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa yhteensä miljoona katselukertaa.



MM-finaali ehdolla Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi

Suomen MM-kulta vaikutti myös kuluvan vuoden urheilutekojen puntarointiin. Jatkoaikamaaliin päättynyt MM-finaali nostettiin mukaan Urheilugaalan Sykähdyttävin urheiluhetki -äänestykseen ja Urheilutoimittajain liiton äänestysluokkiin tuli lisäyksiä, kun miesten salibandymaajoukkue on mukana Vuoden joukkue -kategoriassa ja päävalmentaja Esa Jussila Vuoden valmentajaa valittaessa. Urheilugaala pidetään 16.1.2025.

Jussilan rauhallinen ja muut huomioonottava käytös on tehnyt suuren vaikutuksen myös salibandypiirien ulkopuolella. Etenkin hänen suhtautumisensa Vuoden valmentaja -ehdokkuuteen vain hetki MM-kullan saavuttamisen jälkeen kertoo kaiken oleellisen hänen vaatimattomasta luonteestaan ja jalat maassa -asenteestaan.

– Toki tuntuu hienolta, mutta minulle maailman hienoimmat ja parhaimmat valmentajat löytyvät niistä, jotka ohjaavat meidän lapsiamme. On se sitten sählyä, koripalloa tai mikä tahansa muu laji, he antavat nuorille urheilullisen elämäntavan ensiaskeleita, jotka mahdollistavat myöhemmin vaikkapa tällaisten kokemusten (MM-kulta) saavuttamisen.