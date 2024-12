Rahoitus- ja vakuutusala tarjoavat yhteiskunnalle kriittisiä palveluja – työtaistelu ei saa pysäyttää esimerkiksi tunnistautumista ja eläkkeiden maksua

Finanssiala ry:n Huijarille luu kurkkuun -kampanja nappasi viestintäpalkinnon – keskisormi pystyyn huijareille 29.11.2024 15:10:41 EET | Tiedote

Finanssiala ry:n huijausten torjuntakampanja Huijarille luu kurkkuun on saanut viestinnän ammattilaisten ProCom ry:n Oma media -kilpailun pääpalkinnon. Tuomariston mukaan kokonaisuus tavoittelee uutta kohderyhmää onnistuneesti ja tekee monikanavaista viestintää esimerkillisesti. Kansalaisille suunnatun kampanjan tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä huijauksista Kampanja on näkynyt keväällä ja syksyllä FA:n omien kanavien lisäksi muun muassa mediassa, bussipysäkeillä, television mainoskatkoilla ja Finnkinon elokuvateattereissa.