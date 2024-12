Tuomaan Markkinoilla vieraili ennätysmäärä kävijöitä

Joulutorilla on tänä vuonna tehty innokkaasti vastuullisia lahjahankintoja, ja Herkku- sekä Ravintolapihojen lämmitetyt asiakaspaikat ovat olleet ennätyksellisen aktiivisessa käytössä koko markkinakauden ajan 29.11. alkaen. Tuomaan Markkinoilla on päästy tutustumaan lähes 100 käsityöläiseen ja pientuottajaan ympäri Suomen sekä yli 20 herkkumyyjään ja kahvila- ja ravintolatoimijaan.

Lahjakujilla myyntivaltteja ovat olleet esimerkiksi erilaiset glögit, kalatuotteet, suklaat ja korut. Markkinoiden myydyimpiä ruokatuotteita taas ovat mediassakin esillä olleet riisipuurot eri variaatioineen, ja yhteensä joulutorilla onkin nautittu noin 50 000 puuroannosta. Joulutorin vakiosuosikkeja ovat myös lämmittävät glögijuomat, joita on myyty yksinään Ravintolapihalla noin 75 000 kupposta.



“Olemme kehittäneet Tuomaan Markkinoita pitkäjänteisesti yhdessä myyjien ja ravintoloiden kanssa. Onkin ilahduttavaa, että helsinkiläiset, kotimaan matkailijat ja turistit ovat käyneet nyt ennätysmäärin nauttimassa Tuomaan Markkinoilla joulun mauista ja uniikista tunnelmasta sekä tekemässä lahjahankintoja pientuottajilta”, kertoo Tuomaan Markkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala Helsingin tapahtumasäätiöstä.

Lahjaostosten ja herkuttelun ohella joulutorin yleisö on päässyt tapaamaan joulupukkia sekä kokemaan elävää joulumusiikkia lukuisten kokoonpanojen esittämänä. Myös Aito Iskelmän Jouluradio on ilahduttanut kävijöitä koko markkinoiden ajan. Myyjien pisteillä järjestetyissä työnäytöksissä on lisäksi ollut mahdollisuus tutustua esimerkiksi lasinpuhallukseen, kastanjoiden paahtamiseen ja metalliesineiden taontaan. Perheen pienimpiä taas on ilahduttanut perinteinen puuhevoskaruselli, jossa on vieraillut yli 40 000 innokasta. Lisäksi lähes 600 osallistujaa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta pääsivät nauttimaan Tuomaan Markkinoilla ensimmäistä kertaa järjestetystä lasten aamusta.

Vuonna 2025 Tuomaan Markkinoita vietetään jälleen Senaatintorilla. Tulevista markkinoista tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden puolella.