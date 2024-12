Johanna Vesikallio Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n toimitusjohtajaksi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori lähtökohdistaan riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Yrityskyliä NYTillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Nuorten NYT on myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa.

Nuorten NYT -järjestö perustettiin kesäkuussa 2023, kun kaksi organisaatiota - Nuori Yrittäjyys ry sekä Talous ja nuoret TAT - yhdisti toimintansa.