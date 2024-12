Kutsu Matkamessuille ja sen mediatilaisuuksiin

Matkamessujen 2025 ennakkopressi järjestetään hybriditilaisuutena tiistaina 14.1.2025 klo 8.45–09.45. Tilaisuuteen on mahdollista ilmoittautua vielä etäyhteydellä (Teams), ilmoittaudu viimeistään 10.1. klo 12.00 mennessä. Linkki tilaisuuteen tulee osallistumisvahvistuksessa.

Ohjelma

8.45 Matkamessut 2025

Matkamessut liiketoimintapäällikkö, Noora Haatainen

8.50 Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkailun tilastot 2024 ja matkailun näkymät ensi vuodelle, SMAL matkanjärjestäjäryhmän puheenjohtaja, Jessica Virtanen.

9.05 Matkamessujen Taloustutkimuksella teettämä Matkailututkimus ja

Lomamatkaennuste 2025, Jaakko Kaartinen, Taloustutkimus.

9.30 Matkamessujen tilaisuudet ja ohjelmatärpit toimittajille.

Mediatilaisuudet Matkamessut ja Caravan 2025

Destinations Breakfast – huomioi uusi paikka!

Torstaina 16.1. klo 8.30–9.45, Pihka & Bar -ravintola, sisäänkäynti hallin kuusi isojen rappusten alatasanteen läheltä raput ”parvekeravintolaan”.

Tämän oheistapahtuman tarkoituksena on auttaa toimittajia nopeasti löytämään oikeat yhteyshenkilöt ja kartoittaa uutistarjontaa. Voit tavata suomalaisten ja ulkomaisten matkailutoimistojen ja alueorganisaatioiden edustajia, joiden kautta voit löytää oikeat yhteyshenkilöt ja sopia haastatteluja osastoille. Tilaisuus on tarkoitettu toimittajille ja somevaikuttajille, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Perjantai 17.1. klo 9.00 Helsingin Caravan 2023 -messujen tiedotustilaisuus, Caravan Stage. Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen sähköpostitse: teija.armanto@messukeskus.com

Ohjelmatärppejä Matkamessut 16.–17.1.25

Matkamessujen ohjelmassa on neljällä lavalla yhteensä yli sata puheenvuoroa ja esitystä, vinkkejä, faktaa, elämyksiä ja kokemuksia niin aktiviteetti-, kulttuuri- ja ruokamatkailusta kuin hyvinvointimatkailusta. Yleisöpäivinä lavaohjelmien lisäksi on aktiviteetteja kahdella elämysalueella, jotka ovat Experience Zone ja Matka Wellness. Perjantai-iltana vietetään Matkafestareita, joka huipentuu Karri Koiran keikkaan. Sunnuntaina ohjelmat painottuvat perhenäkökulmalla.

Ammattilaispäivänä to 16.1. ohjelmaa on Matkatietolavalla hallissa 6 ja Traveller Stagella hallissa 7. Tarkat tiedot Matkamessujen koko ohjelmasta löydät täältä. Uudistuneilla Matkamessujen nettisivuilla voit nyt helposti suunnitella messupäiväsi valitsemalla ohjelmakoneesta aikajanan tai listauksen ja edelleen omat suosikkisi.

Poliitikkopaneeli – Suomen matkailun potentiaali ja merkitys sekä tutkimus keskiössä perjantaina Matkatieto-lavalla

Perjantain poliitikkopaneelissa pureudutaan Suomen matkailun potentiaaliin ja sen merkitykseen kansallisena kilpailukyvyn ja kestävän kasvun ajurina. Kevään kuntavaalien ja hallituksen puoliväliriihen lähestyessä on tärkeää lisätä poliitikkojen ymmärrystä matkailun merkityksestä ja saada heiltä konkreettisia lupauksia matkailun kilpailukyvyn parantamiseksi.

Keskustelun moderaattorina toimii YLE:n uutisjuontaja ja tuottaja Jussi-Pekka Rantanen. Paneelin alustajina toimivat toimitusjohtaja Jens Mathiesen (Scandic Hotels Group), toimitusjohtaja Jyri Häkämies (EK) ja pääjohtaja Hannu Krook (SOK).

Paneeliin osallistuvat poliitikot: Daniel Sazonov (Kok.), Sara Seppänen (PS), Markus Lohi (Kesk.), Eemeli Peltonen (SDP), Pia Lohikoski (Vas.), Marcus Rantala (RKP), Fatim Diarra (Vihr.).

Heti paneelin jälkeen klo 12.15 pureudutaan Matkamessujen Taloustutkimuksella teettämään Matkailututkimus ja -ennuste 2025:n. Tutkimukseen on lisätty tänä vuonna tärkeissä kohdemarkkinoissa tehty tutkimus Suomeen kohdistuvasta matkailusta.

Ohjelmatärppejä ammattilaispäivänä 16.1.25, Matkatieto-lava

To 16.1. 10.30–11.05. Vastuullisuuskilpailun pitchausfinaali

Vastuullisuuskilpailussa haetaan parhaita matkailun vastuullisuuteen pohjautuvia matkailutuotteita ja -palveluita. Kilpailun finaalissa on jaossa Suomen Messusäätiön myöntämä 10 000 euron palkintoraha. Palkinnon jako on klo 16.00 samalla lavalla.

To 16.1. 11.15–12.00 Liikematkustuksen ja tapahtumien trendit 2025– Yhteistyössä GBT Finland

To 16.1. 12.15–12.55 Managing travel flows – Where’s the problem?

Overcrowding in popular destinations, congestion at the peak of tourist seasons and the protests of local people have been the issue recently. Are these problems rooted in poor urban planning, industry greed or a lack of joint planning between the decision makers and local residents?

This panel will discuss the current situation in different travel destinations and what should be done to either solve the problems or prevent them from arising in the first place.

The panel will be moderated by: Frank Oostdam, President, European Travel Agents' and Tour Operators' Association ECTAA

Panelists: Jukka Punamäki, Senior Advisor, Tourism and destination management unit, City of Helsinki, Vedran Sušić, Director, Croatian National Tourist Board

Julio Jiménez, Counselor for Tourism Affairs, Embassy of Spain to Finland, Managing Director, Spanish Tourist Office in Helsinki

To 16.1. klo 13.00. Vuoden matkakohde, jos toisenkin. Laivayhtiöiden toimitusjohtajat lauteilla, miksi Viro kiinnostaa? Visit Estonia, Tallink Silja, Eckerö Line ja Viking Line

-paneelikeskustelu.

Matkatiedon Viro-aiheisessa infotunnissa mukana Viking Linen, Tallink Siljan ja Eckerö Linen toimitusjohtajat Jan Hanses, Margus Schults ja Taru Keronen, Visit Estonian datataikurit Piret Kallas ja Carl-Ruuben Soolep, naapurimaan kohteet, tapahtumat ja uutiset tuntevat Malle Kolnes ja Samuel Sorainen sekä Viron koko syksyksi olohuoneisiimme tuoneen MTV:n Myyrä-ohjelman tuotantopäällikkö Soile Viki Salokoski. Infotilaisuuden juontaa myyräjahtia läpi Itäisen Virunmaan ja Tallinnan luotsannut Roope Salminen.

Ohjelmatärppejä ammattilaispäivänä 16.1.25, Traveller Stage

To 16.1. klo 11.00. Matkailutoimittajien killan tunnustukset

Matkailutoimittajien Kilta palkitsee vuosittain matkamessuilla matkailun kohteita, tekoja ja tekijöitä. Nykyisin entistä tärkeimpinä palkintokriteereinä ovat ajankohtaisuuden ohella vastuullisuus ja ympäristövaikutusten huomioiminen.

To 16.1. klo 14.30–15.00 Helsinki – The most sustainable travel destination in the world

Helsinki took the first position in the prestigious Global Destination Sustainability -index in October 2024. The index measures sustainability of travel destinations in four different categories using 77 indicators. The comparison includes 100 destinations throughout the world that have invested in sustainability.

Why did Helsinki pursue the number one position and how it was achieved? What kind of development projects were initiated in order to become number one in the index. Jukka Punamäki, Senior Advisor, Helsingin kaupunki.

To 15.00–15.30 Humanizing hospitality with technology & AI

In the ever-evolving hospitality industry, delivering unique and personalised guest experiences is key to staying competitive. This session explores how independent hotels can use technology and Artificial Intelligence to humanise and enhance every aspect of the guest journey—from pre-stay to in-stay. Learn from real-world examples of leading independent hotels that have successfully adopted tech solutions to adapt to the changing needs of their guests and elevate the guest experience. Discover how technology can create the time and space for staff to connect with their guests, boosting loyalty and business growth.

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, tapahtumaviestintä: Anu-Eveliina Mattila, p. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com

