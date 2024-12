Varuboden-Osla palkkaa ensi kesäksi lähes 700 kesätyöntekijää – täysi-ikäisten haku päättyy helmikuun alussa

Varuboden-Oslan kesätyöhaku on alkanut. Eniten tarvetta kesälomittajille on market-toimialalla, sillä monet toimipaikat sijaitsevat vilkkailla mökkipaikkakunnilla, joilla asiakasmäärä kasvaa kesäisin. Myös ABC-liikennemyymälät, Porvoon ravintolat ja Sokos sekä Hangon Hesburger palkkaavat kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin.

Tällä kertaa täysi-ikäisille ja alaikäisille järjestetään erilliset hakuprosessit. Monet nuoret aikuiset aloittavat kesätöiden hakemisen jo joululomalla, ja siksi täysi-ikäisten hakuaikaa on aikaistettu viime vuodesta.

– Kesätyötä haetaan nykyään entistä aiemmin. Usein työnhakijat haluavat saada vahvistuksen tulevan kesän työpaikasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja tähän toiveeseen pyrimme nyt vastaamaan. Sen sijaan nuorempien hakijoiden kohdalla kesän suunnitelmat tarkentuvat usein vasta lähempänä kesää, Varuboden-Oslan henkilöstöjohtaja Paula Pajunen kertoo.

Vaikka muun muassa ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin vuoksi osa kesätyötehtävistä joudutaan rajaamaan täysi-ikäisille työntekijöille, löytyy mielekkäitä työtehtäviä myös nuoremmille. Myöhemmin keväällä onkin luvassa erillinen haku alaikäisten lyhyempiin kesätyöjaksoihin sekä palkalliseen Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluun. Alaikäisten haku alkaa 17. helmikuuta.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun

Hakuprosessi on pyritty tekemään mahdollisimman sujuvaksi ja hakijaystävälliseksi. Perustiedot annettuaan ja vapaaehtoisen ansioluettelon jätettyään kaikki hakijat saavat kutsun haastatteluun. Hakuprosessi on saanut aiempina vuosina paljon positiivista palautetta, ja haastattelua on pidetty hyvänä kokemuksena tulevia työhaastatteluja ajatellen.

– Asiakaspalvelutyössä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen, ei tekstien kirjoittaminen. Haastattelemalla kaikki hakijat tarjoamme heille mahdollisuuden kertoa itsestään kasvotusten, henkilöstöjohtaja Pajunen taustoittaa.

Samalla työhakemuksella voi hakea työtä useasta eri yksiköstä tai jopa yli toimialarajojen. Hakemuslomakkeella voi valita kolme mieluisinta toimipaikkaa.

– Jos hakijalla on esimerkiksi sukua toisella puolella Uuttamaata tai Ahvenanmaalla, voi tutun osuuskaupan leipiin tulla myös kauempaa.

Kesätyö voi kantaa pitkällekin. Moni Varuboden-Oslalla eri tehtävissä työskentelevä onkin aloittanut aikoinaan kesätyöntekijänä.

– Hyvin menneen kesän jälkeen voi olla myös mahdollisuus jatkaa töitä esimerkiksi osa-aikaisena tai joulun kiireapulaisena tai rakentaa uraa S-ryhmässä. Haluaisin myös muistuttaa, että kesätyöntekijöille ei ole yläikärajaa, kannustaisin siis kaikkia rohkeasti hakemaan, Pajunen vinkkaa.

Täysi-ikäiset voivat hakea Varuboden-Oslalle kesätyöhön 2.2.2025 asti osoitteessa vbo.fi/getajob.