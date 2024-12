Nuorten uudenvuoden juhlia turvaa jalkautuva nuorisotyö

Nuorten turvallisuus uudenvuoden juhlinnassa on myös aikuisten vastuulla, ja siksi vanhempien on tärkeää keskustella nuorten kanssa etukäteen päihteiden ja ilotulitteiden käytöstä sekä sopia selkeistä kotiintuloajoista.



Jalkautuvaa nuorisotyötä uutenavuotena johtavat Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden yksikön päälliköt Minna Sirviö ja Sari Granö. Nuorisopalveluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhä nuoremmat liikkuvat yksin kaupungilla.

”Toivomme, että vanhemmat ohjeistavat nuoria ja tietävät, missä ja kenen kanssa he viettävät vuoden vaihdetta. Nuorilla on aina mahdollisuus kääntyä nuorisotyöntekijöiden tai poliisin puoleen, jos he tarvitsevat apua.” Sirviö ja Granö muistuttavat.

He avaavat havaintoja uudenvuoden juhlinnasta viime vuosilta:

”Suurin osa nuorista viettää hyväntuulista uuttavuotta ystävien ja perheen kanssa. Samalla havaitsemme, että valitettavasti osalla nuorista ilotulitteiden käyttö on muuttunut viime vuosina huolestuttavan väkivaltaiseksi. Rakettiturmia voi ehkäistä, kun ilotulitteita käytetään oikein.” Vanhempia kehotetaan keskustelemaan nuorten kanssa etukäteen päihteiden ja ilotulitteiden käytöstä.

Helsingin kaupunki järjestää tehostettua jalkautuvaa nuorisotyötä uudenvuodenaattona yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Nuorisotyöntekijät liikkuvat asuinalueilla, asemilla, kauppakeskuksissa ja Kansalaistorin uudenvuoden tapahtuman alueella. Nuorisopalveluiden työntekijöitä on liikkeellä noin 40, ja heidän tehtävänään on luoda turvallista ympäristöä nuoria kohtaamalla.





Nuorisopalvelut toivottavat kaikille turvallista ja iloista uuttavuotta.