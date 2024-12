M-Filesille tunnustusta Gartnerin vuoden 2024 dokumenttienhallinnan raporteissa

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files on saanut tunnustusta vuoden 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Document Management -raportissa sekä siihen liittyvässä Gartner® Critical Capabilities -arvioinnissa. Magic Quadrant -raportissa tarkasteltiin valittujen kriteerien kautta yhtiön vision kattavuutta sekä suorituskykyä. Arviointeja tehtiin muun muassa seuraavissa kategorioissa: tuote ja palvelu, asiakaskokemus, markkinoiden tarpeisiin vastaaminen, elinkelpoisuus sekä näyttö aiemmasta menestyksestä.

"Olemme erittäin iloisia saamastamme tunnustuksesta, mikä vahvistaa ennestään asemaamme tietotyön automaation markkinajohtajana", M-Filesin toimitusjohtaja Jay Bhatt sanoo.

"Sijoituksemme Ability to Execute -kategoriassa on osoitus kyvystämme tarjota huipputason tuote ja käyttäjäkokemus samalla, kun toteutamme vahvaa go-to-market-strategiaa. M-Files oli yksi ensimmäisistä toimijoista, joka toi markkinoille generatiivisen tekoälyn ominaisuudet, mikä on todiste innovatiivisesta visiostamme ja asiakaskeskeisestä tuotekehityspolustamme", Bhatt jatkaa.

Gartnerin Magic Quadrant on kattava analyysi valitusta markkinasta ja tarjoaa tiiviin näkymän kilpailijoiden asemasta osana toimintakenttää. Se tiivistää graafiikan ja yhtenäisten arviointikriteerien kautta, kuinka teknologiatoimittajat toteuttavat visioitaan ja vastaavat Gartnerin markkinanäkemyksiin.

M-Filesin älykäs tietotyön automaatioalusta auttaa organisaatioita ja tietotyöntekijöitä tehostamaan liiketoimintaan liittyviä työnkulkuja koko tiedon elinkaaren ajan. Yhtiön joustavat ja intuitiiviset ratkaisut mahdollistavat tehokkaan tiedonhallinnan sekä oikean tiedon hyödyntämisen ja saatavuuden, mikä parantaa tuottavuutta ja tehostaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

M-Files juhlii tietotyön automaatioalustansa pisteitä kaikissa viidessä käyttötapauksessa. Korkeimman pistemäärän M-Files sai tiedonhallinnasta (Information Governance). Gartner suosittelee organisaatioita tarkastelemaan Magic Quadrant -arviointia ja siihen liittyvää Critical Capabilities -raporttia yhtenä kokonaisuutena laaja-alaisen näkemyksen saamiseksi dokumenttienhallinnan alan toimijoista.

Tutustu raporttiin täällä.

Gartner Peer Insights™ -tunnustuksen lisäksi merkittävät suositukset asiakkailta

Gartner® Peer Insights™ -kyselyyn vastanneista asiakkaista 96 % olisi valmis suosittelemaan M-Filesia dokumenttienhallinnan alustana. Arviot perustuvat 150:een viimeisen 12 kuukauden aikana tehtyyn arvioon (6.11.2024 asti). M-Files sai viiden tähden arviosta kokonaisarvosanan 4,7. Gartner Peer Insights kokoaa yhteen asiakaskokemuksia IT-ammattilaisten tekemien arviointien myötä. M-Filesista käyttäjät totesivat seuraavaa:

Nopeaa kehitystä oikeissa toiminnoissa

"M-Files kehittyy nopeasti oikeilla osa-alueilla, kuten käyttöliittymässä, käytön hallinnassa ja raportoinnissa. M-Filesin avulla dokumenttien löytäminen on todella helppoa. Yksi paikka dokumenteille ja haku useista järjestelmistä on suuri etu. M-Filesilla on kumppanuus Microsoftin kanssa ja lupaava AI-kehityssuunnitelma."

Head of Advanced Platforms, valmistavan teollisuuden alalta antaa M-Filesille Gartner Peer Insights™ -kyselyssä dokumentinhallinta-kategoriassa täydet 5/5 tähteä. Lue koko arvio täältä.

Mahtava työkalu

"Olen pystynyt ottamaan käyttöön uusia työnkulkuja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Olemme myös päässeet yli suunnitellun tietyissä IT-dokumentteihin liittyvissä tavoitteissa. M-Filesin joustavuus ja helppokäyttöisyys ovat huippuluokkaa. Pystymme hienosäätämään ja mukauttamaan turvallisuusprofiiliamme omien tarpeidemme mukaiseksi. M-Files kehittyy jatkuvasti, ja uudet ominaisuudet tukevat jatkuvasti kasvavan yrityksemme toimintaa. Uusien innovaatioiden myötä meidän on helppo myös laajentaa järjestelmän käyttöä.”

IT-asiantuntija energia-alalta antaa M-Filesille Gartner Peer Insights™ -kyselyssä täydet 5/5 tähteä. Lue koko arvio täältä

Vallankumouksellista dokumenttien hallintaa ja jakamista

"M-Files on paras dokumenttienhallintajärjestelmä, jota olen tähän mennessä käyttänyt. Ratkaisu tekee yhteistyöstä muiden kanssa todella helppoa. Dokumenttien jakaminen, käyttöoikeuksien hallinta ja oikean sisällön etsiminen sujuvat vaivatta. M-Filesin avulla työkuorman automatisointi on erittäin yksinkertaista. Käyttöoikeuksien määrittäminen, yhteistyöstö dokumenttien jakamisen kautta ja versiohallinnan ylläpitäminen toimivat kaikki sujuvasti. Erityisesti pidän AINO-tekoälystä, joka ymmärtää käyttökontekstimme silloin, kun sitä tarvitsemme."

Tietoturvasta vastaava insinööri IT-palvelualalta antaa M-Filesille Gartner Peer Insights™ -kyselyssä täydet 5/5 tähteä. Lue koko arvio täältä Gartner

GARTNER on Gartnerin rekisteröity tavaramerkki ja palvelumerkki. Magic Quadrant sekä Peer Insights ovat Gartner, Inc. ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Tavaramerkkejä käytetään tässä julkaisussa luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gartner Peer Insights -sisältö koostuu yksittäisten loppukäyttäjien mielipiteistä, jotka perustuvat heidän omiin kokemuksiinsa arvioitavista yrityksistä. Sisältöä ei tule tulkita faktoina, eivätkä ne edusta Gartnerin tai sen tytäryhtiöiden näkemyksiä. Gartner ei tue mitään sisällössä esitettyä toimittajaa, tuotetta tai palvelua eikä anna mitään suoria tai epäsuoria takuita sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Gartner ei tue mitään tutkimusjulkaisuissaan esitettyjä toimittajia, tuotteita tai palveluita eikä suosittele teknologian käyttäjiä valitsemaan vain korkeimmat arvosanat tai muut tunnustukset saaneita toimittajia. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation näkemyksistä, eikä niitä tule tulkita faktoina. Gartner ei anna mitään takuita, suoria tai epäsuoria, tutkimukseen liittyen, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Lisätietoja:



M-Files Oy

Ellun Kanat

Saara Torri

saara.torri@ellunkanat.fi

040 8600 603