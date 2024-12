Suomen ja Viron välisen EstLink 2 -sähkönsiirtoyhteyden vika on paikannettu merikaapeliin

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys EstLink 2 irtosi verkosta puolenpäivän jälkeen joulupäivänä. Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering käynnistivät vikaantumisen selvitystyöt välittömästi yhdessä viranomaisten kanssa, ja vika on saatu paikannettua merikaapeliin.

Sähkönsiirtoyhteys on toistaiseksi pois käytöstä. Maiden välisen sähkönsiirtoyhteyden vikaantuminen ei vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa, sähköjärjestelmä toimii normaalisti ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä. Tilanne voi tältä osin muuttua huonommaksi säätilanteen kylmentyessä pidempiaikaisesti. Erityisesti kylmänä ja tuulettomana jaksona EstLink 2 -yhteyden vikaantumisen seurauksena tehotilanne voi muodostua aiempaa todennäköisemmin kireäksi.

Yhteyden korjaustöiden valmistelu on aloitettu. Korjaustöiden arvioidaan kestävä useita kuukausia. Pyrimme tarkentamaan EstLink 2 -yhteyden korjaustyön aikataulua ensi viikon aikana, jolloin arvioimme myös yksityiskohtaisemmin talven tehotilannetta.

Viranomaiset selvittävät merikaapelin vaurioitumiseen johtanutta tapahtumaketjua.

Suomesta on sähkönsiirtoyhteydet Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. EstLink 2 on Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys ja sen siirtokapasiteetti on 650 megawattia. Sähkönsiirtoyhteyden kokonaispituus on 170 km, josta 145 km on merikaapelia, 14 km avojohtoa Suomen puolella ja 12 km maakaapelia Virossa.



Lisätietoja:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4315

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi