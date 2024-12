Lahjakorttidata paljastaa: Arkinen paistinpannu on henkilöstön suosikkijoululahja

Innoflame Oy on myynyt tänä syksynä liki 81 000 lahjakorttia henkilöstön joululahjoiksi. Yritysten joululahjabudjetit ovat pysyneet lähes samoina kuin viime vuonna, vaikka kulunut vuosi on ollut monelle yritykselle taloudellisesti haastava. Perfect Finnish -lahjakorttien hintahaarukka on 20 eurosta 100 euroon. Eniten yrityksille on myyty 60 euron arvoista lahjakorttia.

Alalla yleinen trendi on ollut jo pitkään, että asiakaslahjoihin varattu budjetti lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, mutta henkilöstöä halutaan edelleen muistaa ja kiittää henkilökohtaisella lahjalla. Henkilökohtaisen muistamisen merkitys korostuu erityisesti yrityksissä, joissa tehdään hybridityötä.

”Lahjakorttien suosio henkilöstölahjoina on kasvanut koko ajan. Yritykset haluavat antaa työntekijöilleen vapauden valita. Lahjakortti takaa sen, että lahja on aina mieluinen ja tulee varmuudella käyttöön”, sanoo Innoflame Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila.

Henkilöstön suosikkilahja saattaa yllättää. Se on kaikessa arkisuudessaan paistinpannu.

”Paistinpannu on jokaisen kodin hyödyllinen käyttötavara, ja se onkin ollut meillä datan mukaan ainakin viimeiset 10 vuotta suosituin lahja”, sanoo Ala-Laurila.

Hyväntekeväisyyteen lahjoitettu tänä vuonna 150 000 euroa

”Lahjakortissamme on se hyvä puoli, että laajan tuotevalikoiman lisäksi meillä on lukuisia aineettomia vaihtoehtoja sekä mahdollisuus lahjoittaa summa lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.”

Aineettomien lahjojen suosio on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna – liki 30 % lahjakortin saaneista valitsi aineettoman lahjan kuten elokuvaliput, hieronnan tai ravintolalahjakortin.

Hyväntekeväisyyteen on lahjoitettu Perfect Finnish -lahjakorttien kautta tänä vuonna reilu 150 000 euroa. Joulun alla on kerätty jo 67 000 euroa. Jouluaattoon mennessä lahjakortin oli lunastanut noin 60 % lahjansaajista.

”Saimme juuri ennen joulua uusiksi hyväntekeväisyyskohteiksemme MIELI ry:n sekä WWF Suomen. Keräsimme nuorten mielenterveyden tukemiseen reilussa viikossa jo 12 000 euroa”, iloitsee Ala-Laurila.