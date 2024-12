Suomeen tuotiin valaanlihaa koiranruoaksi kymmeniä tuhansia kiloja

Valaanlihaa tuotiin Suomeen koiranmakkarassa, joka on sisältänyt puolet CITES-lajiksi luokiteltavan lahtivalaan lihaa ja puolet siipikarjan lihaa. Yhteensä koiranmakkaraa on tuotu 72 000 kg. Tällaista koiranruokaa ei ole myynnissä markkinoilla, vaan se on valmistettu Norjassa suomalaisen maahantuojan tilauksen perusteella.

Keskeinen syy valaanlihaa sisältäneen koiranruoan tuonnille on ollut edullinen hinta. Tällaisilla tuontimäärillä on ruokittu iso määrä koiria, toteaa tutkinnanjohtaja Tuomo Kunnari.

Tutkinta käynnistyi, kun Ruotsin tulli ilmoitti Tullille Suomeen matkalla olleesta kuormasta ja epäselvyyksistä tullausasiakirjoissa. Ruotsin tulli käännytti lähetyksen Norjaan.

CITES-sopimuksella suojellaan eläin- ja kasvilajeja, joita uhkaa niillä käytävä kansainvälinen kauppa. Lahtivalas kuuluu kansainvälisen CITES-yleissopimuksen alaisiin lajeihin ja lisäksi Suomen kansallinen laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta kieltää valaanlihan ja muiden valastuotteiden tuonnin Suomeen kaikista maista. CITES-sopimuksen lisäksi myös Norjan kansallinen CITES-lainsäädäntö kieltää lahtivalaan viennin kaupalliseen tarkoitukseen Suomeen.

Tutkinnassa on tehty yhteistyötä Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa. Norjan poliisi on suorittanut esitutkintaa koskien luvatonta valaan lihan vientiä Norjasta Suomeen. Tulli on kuullut tapaukseen epäiltyinä yhteensä viittä henkilöä ja tapausta on tutkittu epäiltynä törkeänä luonnonsuojelurikoksena ja tulliselvitysrikoksena. Juttu on siirtynyt syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjänalueella.