Asuntosäätiön asumisoikeuskohde valmistunut Postipuiston puukortteliin

Asuntosäätiön kokonaan puurakenteiseen kohteeseen valmistui yhteensä 89 uutta asumisoikeusasuntoa, joista ensimmäiset 62 asuntoa valmistuivat talon A- ja B-rappuihin loppuvuodesta 2023. C-rapun 27 asunnon myötä koko kohde on nyt valmis. Kohde on osa Asuntosäätiön ja A-Kruunun yhteistä korttelikokonaisuutta.

Kuusikerroksinen kohde on rakennettu puisista CLT-tilaelementeistä. Rakentaminen on toteutettu ’legopalikkamaisesti’ siten, että puumoduulit on nostettu päällekkäin ja kytketty toisiinsa työmaalla. Tekniikan ansiosta talon rungon rakentaminen on ollut nopeaa ja ympäristöön aiheutuva häiriö hyvin pientä.

Suunnittelussa huomioitu yhteisöllisyys

Vastavalmistuneiden asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen perheasuntoihin. Korttelin rakennuselementti puu näkyy kauniisti asuntojen katoissa sekä ikkunanpuitteissa. Lähes jokaisessa asunnossa avaruutta tuovat korkeista ikkunoista kahteen suuntaan avautuvat näkymät.

Kohteessa on panostettu yhteisöllisyyteen viihtyisien yhteistilojen, kuten viherhuoneiden, ja koko korttelin yhteisen sisäpihan keinoin. Myös saunaosasto, talopesula ja erilaiset varastotilat kuuluvat kohteen varusteluun. Vehreyttä ja valoa talon ympäristöön tuovat porrashuoneiden väliin sijoitetut viherseinämät ja valopihat. Suunnitteluratkaisut, kuten aurinkopaneelit, ilmanvaihto, ovet ja ikkunat, nostavat kiinteistön A-energialuokkaan.

Kuormakatu 6 on Asuntosäätiön ensimmäinen kohde Postipuistossa. Pohjois-Pasilassa sijaitseva Postipuisto on kehittyvä kaupunginosa, jonne rakentuu lähivuosina koteja jopa 5 000 asukkaalle. Alueen julkista liikennettä monipuolistavat lähivuosina rakentamisen myötä laajenevat kevyen liikenteen reitit, kohteen lähellä kulkeva Raide-Jokeri sekä Postipuistoon suunniteltu raitiotievaraus.

Kohteen rakentajana on toiminut JVR-Rakenne Oy, ja suunnittelusta on vastannut työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Korttelin suunnitelma voitti Helsingin kaupungin järjestämän Asuntoreformi-arkkitehtikilpailun, jonka tavoitteena oli tutkia urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia.