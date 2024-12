Hämeen kauppakamarin alueelta ilmasto-ohjelmassa oli mukana yli 20 yritystä

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 88 prosenttia vastasi tarttuneensa käytännön toimiin saatuaan oppia hiilijalanjäljen laskentaan. Ilmasto-ohjelmaan osallistuneet yritykset mainitsivat konkreettisiksi toimiksi yrityksissään erityisesti päästöttömään sähköön siirtymisen, kuljetusten tarkemman suunnittelun polttoainekulujen hillitsemiseksi ja vihreämmät hankinnat. Vastanneista yrityksistä myös yli 88 prosenttia oli tehnyt edellä mainittuja konkreettisia muutoksia. Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 65 prosenttia laati myös oman yrityksen päästövähennystiekartan.

Orimattilalaisen Ferroplan Oy:n Quality Manager Nina Hiltunen kertoo myös heidän yrityksensä käynnistäneen hiilijalanjäljen laskennan osana ilmasto-ohjelmaan osallistumista, ja tätä työtä yritys jatkaa edelleen entistä tarkemmalla otteella. "Olemme tehneet hiilijalanjäljen laskennan ja jatkamme sen kehittämistä. Lisäksi aloitamme vastuullisuustiekartan valmistelun ja teemme ensimmäistä kertaa vastuullisuusraportin. Olemme myös asettaneet selkeät vastuullisuustavoitteet, joihin sitoudumme pitkäjänteisesti”, Hiltunen toteaa. ”Ferroplan Oy:ssä vastuullisuus ei ole vain sisäistä kehitystä, vaan myös tärkeä osa asiakassuhteita - Vastuullisuuden edistäminen on yritykselle strateginen päätös, jolla tähdätään kestävään kasvuun ja parempaan tulevaisuuteen kaikille osapuolille.”

”Ilmastotoimilla on tietenkin vaikutusta yrityksille itselleen, mutta vaikutus näkyy myös yhteiskunnassa, mikä on tärkeää, kun ajatellaan koko maailmaa yhdistävää ilmastokriisiä. Isoilla yrityksillä on mahdollisuus ja osaamista tehdä toimia itsenäisesti, mutta pk-yritykset tarvitsevat usein konkreettista tukea. Halua on, kunhan välineet tarjotaan”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Jussi Hakanen.

Hakasen mukaan toimitusketjuista saatavan datan puute on koettu yrityksissä yhdeksi keskeisimmäksi esteeksi päästövähennysten suunnittelulle ja toteuttamiselle. Päästövähennysten tekeminen edellyttää yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, jotta yritykset saavat tarvitsemansa tiedon siitä, mistä päästöt tulevat. ”Jos päästölaskentaa ei ole tehty, ei välttämättä voi osallistua kilpailutuksiin ja näin menee kauppoja sivu suun. Tämän yritykset ovat huomanneet”, Hakanen sanoo.

Keskuskauppakamarin ja LähiTapiolan ilmasto-ohjelmaan osallistui tänä vuonna 218 yritystä, joista 131 laski ohjelman aikana hiilijalanjälkensä. Näistä yrityksistä 51 vastasi kyselyyn, joka tehtiin joulukuun alussa. Yritykset olivat eri puolilta Suomea, eri aloilta ja enimmäkseen 10–250 henkeä työllistäviä.

Myös ensi vuonna käynnistyvä llmasto-ohjelma herätti runsaasti kiinnostusta ja siihen tuli yli 300 hakemusta. Ilmasto-ohjelmassa vuonna 2025 mukana olevat yritykset julkaistaan tammikuussa.