Schneider Electric mukana Pariisin Notre Damen katedraalin restauroinnissa

Schneider Electric on lahjoittanut huippuluokan ratkaisuja energianhallintaan ja kiinteistöturvallisuuteen Notre Damessa, Pariisissa.

Symbolinen teko osoittaa Schneider Electricin kyvyn taata resursseja myös historiallisen muistomerkin korjaamiseksi.

Restaurointiorojektin onnistuminen on riippuvainen kokonaisratkaisuista, joilla pystytään vastaamaan muun muassa restaurointityömaalla kohdattuihin monimutkaisiin rajoituksiin ja logistisiin haasteisiin.

Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitaalisen muutoksen edelläkävijä, on saanut kunnian osallistua lahjoitusten kautta Pariisin Notre Damen katedraalin restaurointiin. Lahjoitettujen ratkaisujen avulla on voitu turvata ja valvoa kohteen sähkölaitteita. Kiinteistönhallintajärjestelmä (BMS) pystyy hallitsemaan ja optimoimaan monumentin energiankulutusta ja sisällyttämään 2000-luvun innovaatiot katedraaliin, joka edustaa keskiaikaisen taiteen kohokohtaa ja joka on luokiteltu Unescon maailmanperintökohteeksi vuodesta 1991.

Tulipalo, joka vaurioitti katedraalia vakavasti 15.4.2019, herätti uskomattoman solidaarisuuden aallon, johon Schneider Electric halusi osallistua.

"Schneider Electricille on itsestään selvää tukea tämäntyyppisiä toimia symbolisissa ja arvostetuissa kohteissa, kuten olemme aiemmin tehneet esimerkiksi Comédie Françaisen valtionteatterille ja Etelämantereen asemalle", korostaa Gilles Vermot Desroches, Schneider Electricin Director of Citizenship, and Institutional Affairs.

Tulevaisuuden innovaatioita

Schneider Electric tarjosi asiantuntemusta, tuotteita ja ratkaisuja lahjoitussopimuksen kautta. Konserni toimitti kaikki työmaan sähkönsyöttöön ja sen turvallisuuteen tarvittavat laitteet, kuten 20 kV HV-kennot, 20 kV/410V 1250 kVA:n muuntajan, sähkökeskukset, invertterit, turvavalaistuksen ja niihin liittyvät laitteet sekä rakennuksen tekniseen hallintaan tarvittavat välineet, joiden avulla voidaan valvoa verkon toimintaa ja hallita sen sähkönkulutusta, kuten automaattiset ohjausjärjestelmät, anturit, ohjaimet ja tietoliikenneväylät.

Laitteiden lisäksi Schneider Electric huolehtii osasta sähkönjakelulaitteiden kunnossapidosta, asennettujen järjestelmien suunnittelusta, tarkastuksista, käyttöönotosta ja ohjelmoinnista sekä kouluttaa tulevia käyttäjiä.

Vanha sähkölaitteisto oli tulipalon vuoksi toimintakyvytön ja ilman sähköä uudelleen avaaminen oli mahdotonta. Uusi verkko varmistaa energian jakelun ja toimitusvarmuuden sisällyttämällä innovatiivisia ratkaisuja ja huipputeknologiaa, jotka optimoivat sähkönkulutuksen hallinnan ja auttavat varmistamaan katedraalin turvallisuuden.

Tarkkaa yhteistyötä

Projektiryhmä joutui käsittelemään monia teknisiä kysymyksiä, jotka vaativat kekseliäisyyttä ja suunnittelua.

Yksi tällainen haaste oli katedraalin sähkönsyötön kannalta keskeisen TRIHAL-muuntajan toimitus ja asennus vuoden 2024 alussa. Tämä 3,2 tonnin painoinen lohko toimitettiin kuorma-autolla ja nostettiin työmaalle rakennusalueen yläpuolelle, josta se sitten laskettiin nostimella paikalleen holvikellariin. Nosto-operaatiota varten oli tehtävä erityiset esivalmistelut ja selvitykset. Suurjänniteaseman asentaminen vaikeapääsyiseen maanalaiseen holvikellariin oli myös haastavaa, mutta se ratkaistiin räätälöidyn laitteiston ja tuen avulla.

"Tämä on projekti, jonka logistiikka on ollut melko hankalaa ja vaatinut erinomaista koordinointia muiden paikan päällä olevien toimijoiden kanssa", sanoo Cédric Larcher, Schneider Electricin Regional Manager of the Electrical Distribution Application Center, joka vastaa johtamisesta ja valvonnasta paikan päällä.

Infrastruktuurin tarjoamisen lisäksi noin 60 Schneider Electricin työntekijää tehtaan työntekijöistä verkon suunnittelijoihin tarjosi asiantuntemustaan ja osaamistaan. Schneider Electricin tukeen kuului myös kumppaniyritysten, kuten sähkösuunnittelija Ateliers Electriques de Francen kouluttaminen pienjännitekaapin asentamisessa, FBS Electricitén suurjänniteaseman asentamisessa, ERM:n erityisten tukirakenteiden luomisessa ja Transport Avexin erittäin hankalien käsittelytoimintojen suorittamisessa katedraalin kellarissa.

Projektitiimi valitsi projektiin lisäksi huippuluokan paloturvallisuusratkaisut, kuten lisälaitteet parempaan palosuojaukseen ja -ehkäisyyn (Acti9 Active AFDD) pistorasioiden piireille sekä kaapeleiden ylikuumenemisanturit (HeatTags) kaikkiin sähkökaappeihin. Näillä innovaatiolla varmistetaan laitoksen asianmukainen toiminta jatkuvan valvonnan avulla ja saamalla hälytykset muutostilanteissa jo ennen ongelman syntymistä.

