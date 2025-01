Boss Gloss: Asfaltticocktail on armoton korroosion aiheuttaja

”Kun olemme kysyneet, miksi et pesisi autoasi useammin, on yleisin vastaus, että auto likaantuu hetken päästä kuitenkin”, Ignatius kertoo. ”Jättäisikö vastaaja samalla logiikalla hampaat pesemättä tai käymättä suihkussa. todennäköisesti ei.”

”Ihmiset kokevat keskimäärin, että kerran viikossa suoritettu pesu riittää pitämään auton puhtaana ja sitä on miellyttävä käyttää. Perinteisin menetelmin suoritettuna tällainen pesumäärä koetaan aivan liian työlääksi, aikaa vieväksi ja kalliiksi. Ratkaisuna voi olla Boss Glossin pesuloiden jatkuva jäsenyys, mikä mahdollistaa auton pesun kiinteällä kuukausiveloituksella niin usein kuin haluaa ”, Ignatius kertoo.

Talvella olosuhteet myös autoille ja niiden huollolle muuttuvat haastavimmiksi, esimerkiki teiden kunnossapidon ja suolauksen vuoksi.

Valtaosa Suomessa käytettävästä tiesuolasta on natriumkloridia eli tavallista keittosuolaa, mutta etenkin pohjavesialueilla käytetään jonkin verran myös nestemäistä kalsiumkloridia, joka tarttuu voimakkaammin ja jättää näkyvän kalvon ajovaloihin sekä tuulilasiin.

”Tiesuola vaatii oikeat pesuaineet, mutta sen poistaminen itsessään on kohtalaisen helppoa. Suurimman ongelman auton puhdistumiselle aiheuttaa nastarenkaiden asfaltista irrottama katupöly. Katupöly on cocktail, joka sisältää bitumia, kiveä ja hiekkaa, nastoista irronnutta metallia, renkaista irtoavaa kumia ja suolaa”, Ignatius kertoo.

”Asfaltticocktail on armoton korroosion aiheuttaja auton kaikille pinnoille. Ainoa tapa suojata auto, on pestä se riittävän usein ja suojata maalipinta pinnoitteella tai vahalla", Ignatius varoittaa.

"Korkealaatuinen pinnoite sulkee maalipinnan huokoset ja estää likaa kiinnittymästä niihin ja tekemästä tuhojaan. Mitä useammin auto pestään, sitä vähemmän lika ennättää kuivumaan, ja sitä paremmin auto puhdistuu.”

Boss Gloss on investoinut autopesukatuihin, jotka ovat nopeita ja kuljetinvetoisia.

”Perinteisissä pesukoneissa pesu voi kestää jopa 15 minuuttia, ja monelle on tuttu tilanne esimerkiksi kevättalvella, että kun pesuun olisi kovin tarve, niin tuttuun pesulaan on yli tunnin jono. BG:n pesukoneet ovat nopeita, kuljetinvetoisia pesukatuja, jotka ovat tarkoitettu suurille pesumäärille. Käytännössä pystymme pesemään pesulasta riippuen 60–100 autoa tunnissa, ja jonotusaikamme on tyypillisesti alle 5 minuuttia, ja vuoden vilkkaimpina pesupäivinäkin alle 15 minuuttia. Itse peseminen kestää keskimäärin 3-4 minuuttia.”