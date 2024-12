Lapland Hotels Pallaksen ja Pallaksen Pöllöjen välinen yhteistyö on päättynyt

Vuonna 1965 Suomen Matkailuliitto etsi hiihtokoulutoimijaa Pallaksen hiihtokeskukseen. Syntyi Mustat Enkelit, joka muutamia vuosia myöhemmin lanseerasi itsensä uudelleen Pallaksen Pöllöinä. Pallaksen Pöllöjen toiminnasta on aina vastannut ryhmä tunturioppaita, jotka ovat pitäneet toiminnan keksiläänä, ihmisläheisenä, iloisen raikkaana ja aitona. Näitä arvoja Pallaksen Pöllöt ovat pitäneet yllä koko perinteikkään historiansa.

Vuodesta 2017 Pallaksen Pöllöt on keskittynyt hiihtokoulutoiminnan ja tunturihiihtoretkien lisäksi vahvasti tunturiopastoimintaan, vapaalaskuretkiin, lumiturvallisuusosaamiseen sekä tapahtumiin. Muutoksen myötä Pallaksen Pöllöistä on tullut yksi Suomen mielenkiintoisimmista hiihtokouluista. Yhteistyö Lapland Hotel Pallaksen kanssa on päättynyt, mutta toiminta kansallispuistossa jatkuu tuttuun tapaan.



Tuotamme jatkossakin ihmisille palveluita, mutta ennen kaikkea haluamme kaikella toiminnallamme luoda yhteenkuuluvuutta, syvempää ymmärrystä tunturiluontoa kohtaan ja kasvattaa retkeilykulttuuria, joka pohjautuu turvallisuuteen ja wow-tunteisiin. On luonnollisesti erittäin valitettavaa, että Pallaksen Pöllöjen historiallinen matka Lapland Hotel Pallaksen kanssa ei jatku enää hotellin päätöksellä, pahoittelee hiihtokoulun johtaja Juuso Holstein.







Pöllöily jatkuu 23. maaliskuuta klo 10

Pallaksen Pöllöt etsivät vielä uutta kotiaan ja järjestelyjä toiminnan starttaamiseksi tehdään jatkuvasti. Tunturioppaat ovat valmiina keväthangille viimeistään 23. maaliskuuta. Kausi jatkuu aina toukokuulle ja päättyy huikeaan suosioon nousseeseen kesälaskutapahtuma Offwkndiin toukokuun lopulla.



Pöllöjen identiteetti säilyy, vaikka tukikohta vaihtuukin. Tulemme jatkossakin starttaamaan tunturihiihtoretket kello 10 ja viemme vapaalaskijoita Pallaksen upeimmille alueille päivittäin. Myös lumiturvallisuuskurssit, tunturihiihtotapahtumat ja sulanmaan ajan tuotteet viitoittavat pöllöjen vuotta tunturissa. Retkien varauskanavat ovat jo auki ja tapahtumien ilmoittautumisen käynnistämme tammikuussa, iloitsee hiihtokoulun johtaja Juuso Holstein.







Pitkää historiaa ja vahvaa tunturieloa

Pallaksen Pöllöt täyttävät tulevana keväänä 60 vuotta. Alunperin juhlallisuuksia suunniteltiin vietettäväksi keväällä isossa mittakaavassa, mutta nyt tunturioppaat ovat ottaneet jatkoaikaa juhlallisuuksien järjestämiseen.



60-vuotisjuhlat järjestämme vuonna 2026, mutta pienempiin juhlallisuuksiin voi osallistua esimerkiksi kevään Hetta-Pallas-juhlahiihdolla. Skoolaamaan pääsee myös huhtikuussa naisten tunturhiihtokurssilla Outakkan kulmilla. Tänä keväänä keskitymme nauttimaan tuntureista vieraiden kanssa aivan kuten koko pitkän historiamme aikana - tunturissa yhdessä kulkien, summaa Juuso Holstein.







Tukea tunturiin

Pallaksen Pöllöjen toimintaympäristön muutos tapahtui nopeasti, joten kevääseen on jouduttu valmistautumaan poikkeuksellisen pikaisilla askelmerkeillä. Turvatakseen uuden ja innovatiivisen kehittämisen, Pallaksen Pöllöt esittelevät yhteisölle vuoden alussa myös uusia tapoja, joiden avulla Pöllöjen toimintaan voi ottaa osaa.



Tosiasia kuitenkin on, että paras tapa tukea toimintaamme on varata pöllöretkiä, lähteä niille uskaliaasti mukaan ja osallistua tapahtumiin. Se tuo tunturiin intohimoa ja meille varmuutta tulevaan, tiivistää Juuso Holstein.



On olennaista muistaa, että Pallaksen Pöllöt ovat vuosikymmenten aikana nähneet paljon ja selvinneet navakoistakin tunturituulista. Pöllöt eivät muutoksessa muutu, vaan keksivät uusia tapoja tuoda tunturi kaikkien koettavaksi.