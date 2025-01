1.1.2025 Suomessa tuli voimaan lakimuutos, joka tulee näkymään rakennustarvikeliikkeiden hyllyillä

Stark tukee lapsia ja nuoria RoKi-yhteistyöllä 23.10.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Stark Suomi lähtee tukemaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusta Rovaniemen Kiekon kanssa sovitulla yhteistyösopimuksella. "RoKi tekee laadukasta työtä lasten ja nuorten kilpa- ja harrastustoiminnan hyväksi. Harrastustoiminnalla on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tästä on puhuttu paljon viime aikoina, kun tutkimusten mukaan lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt. Yhteistyössä meille tärkeää ovat konkreettiset teot ja paikallisen yhteisön tukeminen", Stark Rovaniemen yksikönpäällikkö Tero Aho sanoo. Yhteistyö mahdollistaa uusien pelipaitojen hankinnan. "Yhteistyön turvin saamme vihdoin uudistettua joukkueiden pelipaidat vaiheittain ja pystymme tarjoamaan paidat jatkossa joukkueille seuran kautta, jolloin joukkueiden kustannukset pienenevät. Yhteistyö on seurallemme merkittävä asia, ja odotamme innolla tulevaa kautta", Rovaniemen Kiekon puheenjohtaja Hannu Gröhn kommentoi. "Asiantuntijoiden mukaan lapsuuden ja nuoruuden liik