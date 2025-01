Roborock mullistaa älyteknologiallaan kodinsiivouksen – tässä on robottikäsivarrella varustettu Saros Z70

Maailman johtaviin automatisoitujen kodinsiivouslaitteiden valmistajiin lukeutuva Roborock vahvistaa asemaansa älykoti- ja siivousteknologian edelläkävijänä parhaillaan käynnissä olevilla CES-messuilla Las Vegasissa. Roborock lanseeraa kuluttajaelektroniikan jättimessuilla uuden Saros-lippulaivasarjansa, jonka helmenä kimaltelee Saros Z70 -malli. Kyseessä on maailman ensimmäinen sarjatuotantoon valmistettava robotti-imuri, jossa on älykäs ja taittuva OmniGrip-robottikäsivarsi*.

“Roborock on sitoutunut helpottamaan kodinsiivousta, jotta asiakkaamme voivat elää parempaa elämää. Uudessa Saros-sarjassa luotettu siivoustekniikkamme yhdistyy ainutlaatuisella tavalla uuden sukupolven älyteknologiaan”, kertoo Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

Saros-sarja esitellään CES-tapahtumassa osana Roborockin Rock A New Era -teemaa. Yhtiö kertoi lanseeraavansa tänä vuonna myös valikoiman älykkäitä siivouslaitteita, kuten märkä- ja kuivaimureita sekä innovatiivisen Zeo-pesukonesarjan.

Saros yhdistää Roborock-huipputekniikan tekoälyyn – Saros Z70 on maailman ensimmäinen OmniGrip-robottikäsivarrella varustettu imuri

Roborockin uusi Saros-lippulaivasarja koostuu kolmesta mallista. Saros Z70, Saros 10 ja Saros 10R yhdistävät tekoälypohjaiset toiminnot huipputeknologiaan ja tarjoavat erinomaista suorituskykyä. Uutuudet tulevat myyntiin Suomessa myöhemmin tänä vuonna.

Roborock Saros Z70 on edistyksellinen robotti-imuri, jossa on maailman ensimmäinen massatuotettu, taittuva, viisiakselinen OmniGrip-robottikäsivarsi, joka pystyy siirtämään itsenäisesti pienikokoisia esineitä, kuten sukkia ja pyyhkeitä, jotka painavat alle 300 grammaa**.

Saros Z70 -mallissa yhdistyvät huippuluokan navigointi, tehokas imurointi ja tarkkaan suunnitellut moppaustoiminnot, jotka tekevät siitä monipuolisen ja älykkään apurin kodin siivoukseen.

Roborock Saros 10 sisältää RetractSense-navigointijärjestelmän, jonka sisäänvedettävää LDS-moduuli mahdollistaa imurin pääsyn entistä helpommin matalien huonekalujen alle. Samalla se pystyy säilyttämään laajan 100 asteen näkökentän.

Robotti-imurin kätevä rakenne ja matala korkeus (vain 7,98 cm) tekee hankalien paikkojen puhdistamisesta entistä helpompaa. Saros 10 on varustettu myös Roborockin päivitetyllä VibraRise 4.0 -moppausteknologialla sekä useilla muilla parannuksilla, jotka tehostavat ja helpottavat siivousta merkittävästi.

Roborock Saros 10R hyödyntää uusinta StarSight™ Autonomous System 2.0 -teknologiaa. Perinteinen LDS-navigointijärjestelmä on korvattu kaksoisvalaistulla 3D Time-Of-Flight (ToF) -teknologialla ja tekoälyn ohjaamalla RGB-kameralla, mikä mahdollistaa tarkan 3D-kartoituksen ja esteiden havaitsemisen. Myös Saros 10R -mallissa on erikoismatala rakenne ja Roborockin huipputason siivousteknologiat.

Älykästä kodinsiivousta: Roborock F25-sarja ja Zeo-cycle™-kuivausteknologia

Roborock esitteli CES-messuilla myös uudet F25-sarjan märkä- ja kuivaimurinsa, jotka on suunniteltu erityisesti haastavien tahrojen ja pinttyneen lian poistamiseen. Imureissa on 180° FlatReach Deep Cleaning -ominaisuus, joka mahdollistaa helpon pääsyn matalien huonekalujen alle. Rullassa on myös kaksoiskaapimet, jotka estävät hiusten ja karvojen kietoutumista sekä vähentävät juovien muodostumista lattioille.

Roborock kertoi laajentavansa valikoimaansa myös kolmella uudella kuivaavalla pyykinpesukonemallilla. Zeo One, Zeo Lite ja Zeo Mini -pesukoneissa hyödynnetään innovatiivista Zeo-cycle™-kuivausteknologiaa, joka perustuu zeoliitin kosteuden imeytymiskykyyn. Tämä mahdollistaa hellävaraisen kuivatuksen matalassa, noin 50 °C:n lämpötilassa, joka suojaa herkkiä kankaita ja säilyttää niiden laadun. Zeo-pesukoneet on jo lanseerattu valikoiduilla markkinoilla Euroopassa ja Aasiassa, ja niiden saatavuus laajenee vuoden 2025 aikana.

Saatavuus

Roborockin uusi Saros-lippulaivasarja ja F25-sarja tulevat saataville Pohjoismaissa vuoden 2025 aikana. Roborockin Zeo One, Zeo Lite ja Zeo Mini -pesukoneiden saatavuus Pohjoismaissa tarkentuu myöhemmin.

*Roborock toi tämän teknologian massatuotantoon tammikuussa 2025 ensimmäisenä robotti-imurivalmistajana.

**Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden ja ohjelmistopäivitysten takia.

Tuotelainat ja mediapyynnöt:

Mellakka Helsinki

casper.pfitzner@mellakka.fi

Lisätietoa:

Mihail Kurvinen

Suomen PR-päällikkö, Roborock

mihail.kurvinen@roborock.com