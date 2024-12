Break the Fight! BTF-Hybriditeatteri osaksi BTF-palveluja

Break the Fight® lyh. BTF -Hybriditeatteri tuotantoalustan kautta viemme väkivallattomuuden sanomaa kouluikäisille Suomessa esittävän taiteen keinoin ja erityisesti tanssitaiteen kärjellä. Tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista ja edistää yhteisöllistä tekemistä sekä kouluissa että niiden ulkopuolella. BTF -Hybriditeatterimallissa lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä viedään valtakunnallisille kiertueille Suomen maakuntiin niin kouluille kuin muihin tiloihin. Esitysten yhteyteen voi tilata esittävän taiteen työpajatoimintaa kuten tanssi- ja musiikkityöpajoja. Tarjoamme myös viihteellisempiä Show Case Battle -esityksiä erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä hiphop-kulttuurin työpajatoimintoja.

Olemme siirtäneet tanssiryhmän Arja Tiili Dance Companyn Break the Fight Oy:n alle omaksi esittävän taiteen toimintayksikökseen ja muuttaneet tanssiryhmän nimeksi BTF-Hybriditeatteri. Intomieliset ry, joka toimi Arja Tiili Dance Companyn taustayhdistyksenä, on purettu virallisesti PRH:ssa 5.3.2024. BTF-Hybriditeatterin uusi taustayhteisö on yhteiskunnallinen yritys Break the Fight Oy. BTF-Hybriditeatteri toimii tuotantoalustana ja tarjoaa esittävää taidetta kohderyhmänään erityisesti nuoret. Teoksissa yhdistyy niin nykytanssi, hiphop-kulttuurin eri elementit kuin elävä musiikki.

Tavoitteena on tuottaa kantaesityksiä sekä luoda niille aktiivista kiertuetoimintaa yhteistyössä tuotantotahojen, eri organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Uuden BTF-Hybriditeatteri tuotantoalustan tavoitteena on antaa esittävän taiteen ammattilaisille mahdollisuus päästä kietämään kouluilla ja muissa tiloissa esitystensä kanssa. Haluamme tarjota esittävän taiteen ammattilaisille mahdollisuuden valtakunnalliseen kiertuetoimintaan. Tavoitteena on lisätä esitysmääriä koti- ja ulkomailla sekä pidentää teosten elinkaarta ja sen myötä tarjota freelancetaiteilijoille työtilaisuuksia. Haluamme järjestää työpaja- ja koulukiertuetoimintaa sekä kehittää yleisötyötä osana esitystoimintaamme. Olkaa siis matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin rakennetaan juuri teille onnistunut ja sopiva esitys- ja työpajakokonaisuus.

Toimintaamme voi myös tukea lahjoituksin.

Haluatko rakentaa pitkäaikaista tai kampanjakohtaista näkyvyyttä ja liittää brändisi hyvän asian puolesta toimivaan, koulukiusaamista ennaltaehkäisevään valtakunnalliseen ja kansainväliseen Break the Fight! -toimintaan?

Break the Fight Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka toimii valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Pitääksemme Break the Fight! lyh. BTF -toiminnan hinnat kouluille ja kunnille mahdollisimman edullisina tarjoamme yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille mahdollisuuden tukea toimintaamme lahjoituksin ja sponsoroinnein.

Lahjoitukset ohjataan Break the Fight! -toiminnan kuluihin. Lahjoittajana ja sponsorina saat jatkuvasti ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja voit osallistua edistämään BTF -toiminnan näkyvyyttä valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Tuet BTF- taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kehityshanketoimintaamme. Saat tuoreimmat uutisemme sekä etuja esityksiin ja tapahtumiin ensimmäisenä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää mahdollisuuksistamme yhteistyöhön.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta 2024 ja toivotamme kaikille oikein hyvää ja valoisaa uutta vuotta 2025.